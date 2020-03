Peter Pellegrini sa vyjadril k vznikajúcej vláde: Drsný odkaz Kiskovi!

Peter Pellegrini (Smer-SD) sa stotožňuje s požiadavkou Andreja Kisku (Za ľudí) na vysoký morálny kredit novej vlády.

Zároveň sa ho však pýta, či chce naozaj meniť obraz Slovenska s "kamarátom najväčších mafiánov". Vo videu na sociálnej sieti takto dosluhujúci premiér nazval predsedu hnutia Sme rodina Borisa Kollára, ktorý by mal byť súčasťou vznikajúcej vlády.

"Chcem sa pána Kisku opýtať, či naozaj chce meniť Slovenskú republiku na iný obraz s kamarátom najväčších mafiánov, a ak áno, musíme sa ho spoločne všetci opýtať, aký obraz Slovenska to asi bude, pretože od morálneho kreditu to má pekne ďaleko," uviedol Pellegrini. Pripomenul, že Kollár má záujem o druhú najvyššiu ústavnú funkciu v štáte, post predsedu parlamentu. Pellegrini poukázal tiež na niekdajšieho kandidáta na ministra Jozefa Ráža mladšieho, ktorého Kiska ako prezident odmietol menovať aj pre podozrivú fotografiu. Vo videu prezentoval tiež fotografiu, na ktorej je Kollár s odsúdeným Jurajom Ondrejčákom alias Piťom, v minulosti známym ako šéfom bratislavského podsvetia.

Kiska v utorok (3. 3.) po stretnutí s prezidentkou SR Zuzanou Čaputovou vyhlásil, že budúca vláda má mať silný odborný a morálny kredit. "Bol som presvedčený o tom, že by sme mali zostavovať vládu, pokiaľ by sa dala, bez pána Kollára, ale toto rozhodnutie je na pánovi Matovičovi," odpovedal Kiska na otázku, či by chcel trojkoalíciu alebo štvorkoalíciu. Jeho strana si podľa neho uvedomuje veľkú zodpovednosť.