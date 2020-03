Bude Borussia ešte silnejšia? Po boku Haalanda sa má objaviť supertalent z Anglicka

Nemecký futbalový prvoligista Borussia Dortmund má na lane ďalší supertalent. Podľa periodika Bild získa v lete šestnásťročného Judea Bellinghama z Birminghamu.

Mladý Angličan v júni oslávi sedemnáste narodeniny, potom mu pravidlá umožnia podpísať profesionálnu zmluvu a transfer do Nemecka. Kluby sa údajne dohodli na odstupnom 35 miliónov eur. Pozrite si tento príspevok na Instagrame Young Player of the Month for November. Thanks to the players, staff and fans @bcfc for making it possible.í ¼í¿†#JB22 Príspevok, ktorý zdieľa JB22í ¾í·žâ€â™‚ï¸ (@judebellingham), 23 Dec 2019 o 9:57 PST Bellinghama považujú na ostrovoch za jeden z najväčších anglických talentov. Debut v seniorskom futbale absolvoval 6. augusta 2019, keď sa predstavil v Ligovom pohári vo veku 16 rokov a 38 dní, prekonal tak klubový rekord Trevora Francisa z roku 1970. O mesiac neskôr sa stal aj najmladším strelcom Birminghamu, keď sa presadil v zápase so Stoke City. V druhej najvyššej súťaži má na konte dosiaľ štyri zásahy. Záujem o jeho služby majú aj Liverpool, Manchester United či Chelsea. Informovala o tom agentúra DPA.