Lenke († 9) po smrti zmizli peniaze z účtu: Na pomníček jej teta Anka sporila 9 mesiacov

Pre svojho anjelika by urobila všetko na svete. Už je to rok, čo náhle a nečakane zomrela usmievavá školáčka Lenka († 9) z Banskej Štiavnice.

Pár dní predtým ešte tancovala a spievala milovanej tete Anne (65), ktorej bola zverená do starostlivosti. Tá napokon musela pre svoje dievčatko urobiť pohreb a z peňazí zo šetriaceho účtu ju chcela dôstojne pochovať. Dostali sa k nim však biologickí rodičia, ktorí úspory podľa Anky minuli. Napokon sa jej na pomníček predsa len podarilo nasporiť.

Neprejde deň, aby na svojho milovaného anjelika nemyslela a nezaliali jej oči slzy. Už je to rok, čo Anna prišla o malú Lenku. Usmievavé a veselé dievčatko brala ako vlastné dieťa, ktoré nikdy nemala, a dala mu všetku svoju lásku. Nikdy by jej nenapadlo, že po krátkom pobyte v nemocnici sa jej Lenka už domov nevráti. „Stále to veľmi bolí. Je to pre mňa obrovská strata. Nemôžem sa ani pozerať na Lenočkine fotky. Plačem za ňou každý jeden deň,“ hovorí cez slzy Anna, ktorá chcela svoje milované dievčatko dôstojne pochovať a zaplatila celý pohreb.

Čakala na peniaze, ktoré Lenke šetrila na sporiacom účte, aby jej dala urobiť pomníček, no nedočkala sa ich. „Našetrené peniaze neposlala banka mne, ale jej rodičom. Tí sa neskôr priznali, že ich minuli. Sľúbili, že mi budú splácať po 50 €, no urobili to len raz. Ja však ani nečakám, že peniaze na pomníček dostanem späť. Dala som jej ho urobiť za svoje úspory,“ objasnila nešťastná žena, ktorá opatrovala popolček svojho anjelika do decembra minulého roka. Následne ho umiestnila do malého pomníčka.

„Pred pár dňami to bol rok, čo tu Lenôčka s nami nie je, no pre mňa je to stále veľmi bolestivé a tak to ostane navždy,“ dodala Anka. S láskou sa stará aj o Lenkinu staršiu sestru Lucku (15), ktorá jej aspoň sčasti zaplní miesto v srdci a na chvíľu zaženie neustále sa vracajúce smutné myšlienky.

Lenka zomrela náhle

Lenka prišla k tete, ako pani Annu volala, keď mala len jeden rôčik. Náhle ochorela vlani vo februári. Keď jej horúčka neustupovala, zobrala ju Anka do nemocnice, kde zomrela po troch dňoch. Podľa slov jej sestričiek v pitevnej správe bolo uvedené, že príčinou smrti bol obojstranný zápal pľúc. Anna si kladie za vinu, že ju nechala v žiarskej nemocnici samú. Tam sa zdravotný stav dievčatka tak rapídne zhoršil, že ju v kritickom stave previezli do detskej nemocnice v Banskej Bystrici. Lenka tam napokon po pár dňoch zomrela.