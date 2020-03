Topmodelka Michaela Kocianová: Biznis si dotujem z modelingu

Okrem krásy sa tiež venuje aj štýlovému podnikaniu. Slovenská topmodelka Michaela Kocianová (31) sa rozhodla svoje poznatky z modelingu zužitkovať na vybudovanie úspešného biznisu v oblasti módy.

Po rokoch odžitých vo svete krásy si tak s kamarátkou založila vlastnú módnu značku. A aj keď na jej fungovaní usilovne pracuje, nič nejde len tak ľahko. Sympatická blondínka totiž prezradila, že sa musí poriadne obracať.

Jedna z najznámejších slovenských modeliek neostala len pri svojom vzhľade. Kocianová sa rozhodla pre kariéru módnej návrhárky a tak si s kamarátkou vytvorila novú značku oblečenia. „Špecializujeme sa na kožené kúsky,“ uviedla kráska, ktorá však priznala, že úspech neprichádza zo dňa na deň a svoje o tom vie aj ona sama. Tento odevný priemysel, žiaľ, ešte nie je jej obživa.

„Milujem svoju prácu, ale modeling je stále to, čo ma živí,“ prezradila blondínka pre super.cz. Svojmu podnikaniu však neprestáva veriť a stále robí všetko pre to, aby sa situácia čoskoro zmenila. „Návrhárstvo je zatiaľ práca, ktorú musím dotovať. A na to, aby som mohla toto robiť, tak musím niekde zarábať,“ vysvetlila Kocianová, ktorá sa ako modelka musí obracať. S jej renomé po svete však o ponuky rozhodne núdzu nemá.