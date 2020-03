Humoristi Kraus a Marcin oslavujú okrúhle jubileum: Už 20 rokov si lezieme na nervy

Sú spolu už dve desaťročia! Herecká dvojica Peter Marcin (53) a Andy Kraus (52) patrí nepochybne medzi kráľov slovenského televízneho humoru.

V týchto dňoch oslavujú už dvadsať rokov, odkedy vznikla humoristická dvojica František Stromokocúr v podaní Marcina a László Komárom, ktorého hrá Kraus. Hoci ich kariéra nebola vždy plná porozumenia a smiechu, dokázali vypredať športové haly a stále hviezdia v úspešnom seriáli Susedia, ktorý sa im podarilo vzkriesiť. Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Legendárne duo László Komárom a František Stromokocúr vzniklo v teraz už neexistujúcom Rádiu Twist pred dvadsiatimi rokmi. „Začali sme robiť rozhlasový kabaret Twister. Už tam boli scénky Lázslóa a Františka. Potom sme prešli do televízie ako Uragán. Smiali sme sa od rána do večera a robili sme to s radosťou,“ zaspomínal si Marcin, ktorý s Krausom robil reláciu Hurikán aj sitkom Susedia.

„Uragán bol prvý ozajstný kabaret v televízii a boli sme tiež prví, ktorí robili sitkom tak, ako sa má robiť. Po revolúcii bol obrovský hlad po humore, ľudia si chceli oddýchnuť a zabaviť sa. Boli sme bez reklamy, sponzorov a vypredávali sme športové haly, boli sme ako rockové hviezdy,“ zhodnotil Marcin. No hoci žali úspechy ako kombajn obilie, ich cesty sa v roku 2007 rozišli.

„Niekoľko rokov sme raz týždenne museli vymyslieť, napísať a zahrať premiérovú časť zábavnej relácie, čo je šialené. Človek už je potom unavený, nechce sa mu to robiť, už sme si aj na nervy troška liezli ako starí manželia,“ povedal predstaviteľ Malého Mirka, či pani Márie. Každý si vtedy začal riešiť svoje kšefty. Kraus prešiel do Jojky, kde stvoril seriál Panelák a sitkom Kutyil s.r.o. Marcin sa pustil do Mini Talent Show, potom vysielal Chodili sme spolu a doteraz má talkshow Neskoro večer.

Chcú to spolu ťahať

Po jedenásťročnej pauze si však Marcin a Kraus znovu tľapli na spoluprácu. „Kde sme sa pohli, všetci si žiadali Susedov. Tak sme si povedali, dobre, urobme 10 dielov. A malo to taký úspech, že to robíme naďalej. Pozerajú nás hlavne mladí ľudia a to je na dôchodcov slušný výkon,“ zasmial sa Marcin, ktorý ešte rozhodne nehádže flintu do žita. „Povedali sme si, že kým budú nápady a bude sledovanosť, tak to budeme robiť. A keď zistíme, že sledovanosť už nie je, alebo sme unavení, tak povieme, že ďakujeme, alebo zas sa uvidíme o desať rokov,“ uzavrel Marcin s úsmevom.

Z rádia do televízie