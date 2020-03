Koronavírus sa šíri aj na západe: V Nemecku zaznamenali už 150 nakazených, Rakúsko má 16 prípadov

Počet potvrdených prípadov ľudí nakazených novým druhom koronavírusu v Nemecku dosiahol v pondelok 150. Od nedele tak pribudlo 21 nových prípadov, ako uvádza Inštitút Roberta Kocha (RKI), podľa ktorého je riziko nákazy v krajine "mierne".

Viac než polovica prípadov (86) je podľa agentúry Reuters v západnej časti krajiny v Severnom Porýní-Vestfálsku. V tejto najľudnatejšej spolkovej krajine Nemecka zostalo v pondelok v snahe zabrániť šíreniu vírusu zatvorených viacero škôl či iných zariadení po tom, ako sa u ich zamestnancov potvrdila nákaza. Šéf RKI Lothar Wieler uviedol, že z aktuálnych 150 prípadov v Nemecku sa tamojším úradom podarilo zistiť príčinu nákazy u 140 z nich.

Nákazu vírusom u jedného zo svojich pracovníkov potvrdil aj telefonický operátor Vodafone. "Môžeme potvrdiť, že niekoľko našich zamestnancov v Británii prišlo do kontaktu s osobou, ktorá navštívila ich kanceláriu a neskôr bola pozitívne testovaná na koronavírus," uviedol hovorca spoločnosti Vodafone. "Ako preventívne opatrenia sme identifikovali daných zamestnancov a požiadali sme ich, aby pracovali z domu," dodal.

V nedeľu večer potvrdili výskyt koronavírusu aj u prvého pacienta v nemeckom hlavnom meste Berlín. Dvadsaťdvaročný muž je hospitalizovaný v nemocnici Virchow-Klinikum patriacej pod univerzitnú nemocnicu Charité, ako uviedla v pondelok tamojšia senátorka pre zdravie Dilek Kalayciová, píše agentúra DPA. Identifikovaných bolo zhruba 60 ľudí, ktorí s ním prišli do kontaktu; tých musia teraz vyšetriť, dodala. Podľa berlínskej nemocnice Charité nákazu koronavírusom u mladého muža zistili náhodne, keďže v nemocnici už týždeň pri testoch na chrípku zároveň robia testy aj na koronavírus. To, kde sa muž nakazil, zatiaľ nie je jasné. Uvažuje sa ale nad tým, že stopa môže viesť do Severného Porýnia-Vestfálska, kde žijú jeho rodičia, ktorí ho nedávno navštívili.

V Rakúsku bolo v pondelok doposiaľ zaznamenaných 16 prípadov nákazy koronavírusom, píše denník Kurier. V nedeľu nahlásila štyri nové prípady Viedeň. Jedným z nakazených je muž, ktorý viedol počítačové kurzy na základnej škole vo štvrti Leopoldstadt, kde bol v kontakte s ôsmimi deťmi. Tie sú aktuálne v domácej karanténe. V pondelok pribudli nové prípady v Salzburgu a opätovne aj v rakúskej metropole, kde sa vírusom nakazila jedna žena. Tá je matkou už predtým infikovanej pacientky.

V Salzburgu nahlásili nakazeného Nemca, ktorý si do Rakúska prišiel pozrieť futbalový zápas a prespal v dvoch tamojších ubytovacích zariadeniach - hoteli Meininger a hosteli YOHO. Muž sa medzičasom vrátil do Frankfurtu nad Mohanom, kde je v domácej karanténe. V karanténe je aj 18 zamestnancov spomínaných ubytovacích zariadení, kde muž prespal.