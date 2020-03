Rázne rozhodnutie: Český premiér Babiš chce zakázať lety z Milána a Benátok

Český premiér Andrej Babiš (ANO) chce v pondelok na Bezpečnostnej rade štátu kvôli šíreniu nového koronavírusu navrhnúť zákaz letov z Milána a Benátok. Taliansko podľa neho nákazu nezvládlo. Povedal to Českej televízii (ČT).

Minister zdravotníctva Adam Vojtěch (za ANO) v nedeľu oznámil, že v ČR sú prvé tri prípady nákazy novým koronavírusom. Všetci traja ľudia do ČR v poslednej dobe pricestovali práve z Talianska

Kvôli koronavírusu boli už skôr zastavené tiež priame lety medzi Slovenskou republikou a Čínou, České aerolínie prerušili tiež linku do Južnej Kórey.

Babiš vyzval všetky hotely, ubytovne a prevádzkovateľov Airbnb, aby preverovali, kto u nich býva. Jedna z nakazených v Česku je Američanka, ktorá využívala práve Airbnb. "Tiež sa vydala sama do nemocnice a to nechceme," podotkol Babiš. Podľa neho je potrebné prejsť na systém domácich odberov. V pondelok o tom predpoludním budú rokovať aj zástupcovia krajských hygienických staníc a záchranných služieb. Premiér sa domnieva, že by bolo dobré, aby sa v pondelok v školách učitelia opýtali, kto z detí bol na prázdninách v Taliansku.

"Je potrebné si povedať na Bezpečnostnej rade štátu, či nezakáže akcie väčšieho rozsahu," povedal Babiš. Ohrozený by tak mohol byť napríklad nadchádzajúci Svetový pohár v biatlone v Novom Meste na Morave, kde sa očakáva až sto tisíc ľudí.

Koronavírusom, ktorý sa od decembra šíri z Číny, sa vo svete doteraz nakazilo vyše 87 500 ľudí a vyžiadal si bezmála tritisíc obetí. Drvivá väčšina prípadov sa týka pevninskej Číny, v Európe je najviac zasiahnuté Taliansko. O nových prípadoch informovali v nedeľu aj okolité krajiny. V Nemecku sa počet infikovaných oproti sobote takmer zdvojnásobil na 117 prípadov. Rakúsko ohlásilo štyroch novo nakazených a celkovo 14 prípadov.