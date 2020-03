PS/Spolu utrpeli debakel, do parlamentu sa nedostali pre chýbajúcich 925 hlasov: Čo stojí za ich fiaskom

Koalícia PS/Spolu utrpela debakel! Len málokto čakal, že sa liberáli, ktorí do kampane naliali milióny eur, nedostanú do parlamentu.

Slovákom sľubovali nový vietor v politike, no napokon v Národnej rade nebudú sedieť po tom, čo sa nedostali k siedmim percentám hlasov. K úspechu im chýbalo smiešnych 925 hlasov. Podľa lídra Progresívneho Slovenska Michala Trubana (36) to teraz nemajú ľahké a o ďalšom smerovaní sa chcú poradiť vnútri koalíce. Plánujú sa s Miroslavom Beblavým (43) vzdať funkcie predsedov? Fotogaléria 12 fotiek v galérii

Štandardné strany potrebovali na vstup do parlamentu 5 % hlasov, pri PS/Spolu to bolo 7 %, keďže ide o dvojkoalíciu. Podľa predbežných výsledkov od exit pollu Markízy mali získať 9,7 % hlasov. Toto číslo sa Trubanovi spočiatku zdalo malé a netajil sklamanie z toho, že čakali dvojciferný výsledok. Neskôr svoje slová oľutoval. Pri postupnom sčítavaní hlasov Štatistickým úradom im totiž percentá rástli len veľmi pomaly. ,,Stále veríme v dobrý výsledok,“ povedal Truban, keď bolo zrátaných 60 % hlasov.

Progresívci napäto čakali na výsledky až do rána. Percentá im stúpali, no nakoniec sa zastavili na čísle 6,96 %. Dvojkoalíciu volilo 200 780 ľudí, no na získanie kresiel v parlamente im chýbalo 925 hlasov, čo mnohí označujú za najtesnejšiu prehru v histórii. „Veľmi nás mrzí, že vás nebudeme môcť reprezentovať v parlamente. Prepáčte. V najbližších dňoch ideme intenzívne rozmýšľať, čo ďalej. Zamyslíme sa, opravíme veci a budeme aj naďalej bojovať za také Slovensko, aké si predstavujeme,“ povedal Truban.

Nie je vylúčené, že sa spolu s lídrom strany Spolu Beblavým vzdajú funkcie, keďže podľa viacerých je debakel ich chybou. „Strany sú predovšetkým vnímané cez lídrov a Michal Truban zlyhal na plnej čiare, prepáč, Michal,“ vyjadril sa neúspešný prezidentský kandidát Róbert Mistrík.

Najväčšie chyby koalície PS/Spolu

Podľa politológa Tomáša Koziaka je viacero vecí, ktoré môžu za debakel PS/Spolu. „V prvom rade je to nezvládnutá politická kampaň a komunikácia lídrov. Ukázalo sa, že nie sú dobrí politickí stratégovia,“ vysvetľuje odborník. „Na Slovensku máme tri liberálne strany - SaS, PS/Spolu a do istej miery aj Za ľudí Andreja Kisku. A zrejme ten rybník, kde by sa dali loviť liberálni voliči, nie je taký veľký, aby dokázal uživiť tri strany na Slovensku,“ dodáva s tým, že za neúspechom koalície môžu byť aj Beblavého príhovor po výhre prezidentky, protesty voči extrémistom, blokovanie rečníckeho pultu v NR SR či slogan „Poďme do nich“.