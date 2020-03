Vyjadrenia zástupcov neúspešných strán: Hlina sa vzdá funkcie predsedu, svojská odpoveď Harabina

Volebný líder strany Vlasť Štefan Harabin vidí za neúspechom vo voľbách masívnu antikampaň médií a prieskumných agentúr.

Vlasť by chcel viesť aj do ďalších volieb. Povedal to v nedeľu v relácii TV Markíza. Alojz Hlina v reakcii na výsledky volieb povedal, že zatiaľ zostáva v KDH, funkcie predsedu sa vzdá. Jednotka Dobrej voľby Tomáš Drucker potvrdil, že strana pokračuje a v politike nekončí.

Predseda Maďarského fóra, ktoré je súčasťou Maďarskej komunitnej spolupatričnosti, Zsolt Simon uviedol, že je potrebné vyhodnotiť situáciu a do budúcna vytvoriť jednotnú platformu, ktorá bude reprezentovať Maďarov. Je však podľa neho potrebné pomenovať veci, s Mostom-Híd ich rozdeľujú podľa Simona hodnotové otázky.

Podpredseda Mosta-Híd Ábel Ravasz v relácii skonštatoval, že OĽaNO je úplne nová výzva pre maďarskú politickú reprezentáciu na Slovensku. "Nemyslím si, že niekto bude kandidovať," reagoval na otázku, či bude kandidovať za predsedu Mosta-Híd. Je podľa neho potrebné, aby si strana zanalyzovala výsledky a postavila sa na nohy.