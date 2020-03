Výsledky očami politologičky: Matovič má veľkú zodpovednosť, najväčšie prekvapenie volieb

Najväčším prekvapením volieb je pre politologičku Darinu Malovú výsledok koalície Progresívne Slovensko (PS)-Spolu aj KDH, ktoré sa tesne nedostali do parlamentu.

Za prekvapivú možno považovať aj vysokú podporu hnutia OĽaNO Igora Matoviča, hoci tú už naznačovali aj posledné prieskumy. Matovič vzbudil podľa nej veľké očakávania a ako pravdepodobný budúci premiér bude niesť veľkú zodpovednosť. Uviedla to v nedeľu pre TASR.

"Igor Matovič ako budúci premiér si musí byť vedomý toho, že vzbudil veľké očakávania," zhodnotila politologička. Voliči podľa nej čakajú, že naplní sľuby o dôslednejšom preverovaní korupcie a podnikne kroky smerom k tomu, aby sa Slovensko začalo ekonomickejšie rozvíjať.

Malová pripisuje neúspech koalície PS-Spolu viacerým faktorom. Jej typický volič je podľa nej vzdelaný a informovaný, ktorý dbá na program a spoločné hodnoty. Niektorí zo stúpencov sa preto mohli rozhodnúť voliť strategicky a podporiť menšie strany, ktoré boli v pásme ohrozenia. Stranu mohol poškodiť aj nedávny parlamentný "happening" v štýle Igora Matoviča. "Tradičnejšie orientovaní voliči mohli vtedy cúvnuť," myslí si. Odradiť časť voličov mohla aj aktivizačná a mobilizačná kampaň koalície, v ktorej sa vymedzila proti fašistom. "Zdá sa, že ísť do akcií, ktoré sú zdôvodnené hodnotovo a možno nie sú celkom zvážené z hľadiska politickej komunikácie, sa nevypláca," zhodnotila politologička.

Iniciovať prerátanie hlasov pre tesný výsledok stojí podľa Malovej za zváženie. "V našich podmienkach by to bol veľký precedens," poznamenala. Obáva sa však, že ani to by nové výsledky neprinieslo.

Akou opozíciou bude Smer-SD, je podľa nej veľká otázka. Závisí to aj od toho, aká bude nová vláda a aké kroky voči Smeru-SD, sponzorom strany a tým, ktorí určovali túto stranu, podnikne.

Výsledok strany SaS pre ňu osobne nie je prekvapivý. Zatiaľ čo pred štyrmi rokmi bola podľa nej stranou protestu, dnes z nespokojnosti voličov profitovalo hlavne OĽaNO. Víťazná strana získala podľa nej aj hlasy rozštiepených maďarských strán.