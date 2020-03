Takto trávili volebný deň: Matovič na káve, Sulík rozdával keksíky a Kollár na prechádzke s deťmi

Dovolené! Slovensko si v sobotu vybralo svojich zástupcov do parlamentu, ktorí ich budú zastupovať ďalšie štyri roky.

Nový Čas strávil s viacerými politickými lídrami volebný deň, počas ktorého ukázali svoje rodiny či zvieracích miláčikov.

Rozdávanie keksov - Richard Sulík, SaS

Šéf pravicových liberálov Sulík má už tradičnú aktivitu počas volebného dňa. S kolegami chodí podporiť zástupcov v okrskových komisiách. „Župan Juraj Droba ma príde povodiť po jeho rajóne a navštívime zopár volebných okrskov. Berieme so sebou minerálku a horalky nielen pre našich okrskárov, ale pre všetkých,“ povedal Sulík.

Na káve s rodinou - Igor Matovič, OĽaNO

Predseda Obyčajných ľudí Igor Matovič volil v Trnave. „Vzhľadom na to, že tá predvolebná kampaň je naozaj od rána do večera a soboty, nedele nepoznáte, tak po dlhej dobe chcem celý čas stráviť iba so svojou rodinkou a potom večer už pôjdem k nám do volebnej centrály, ktorú sme - keďže tú politiku robíme inak ako ostatné strany - urobili v Mestskej športovej hale v Trnave a pozvali sme ľudí. Samozrejme, má to obmedzenú kapacitu, tak sa museli najskôr registrovať,“ ozrejmil svoje plány Matovič s tým, že popoludní si plánuje dať krátkeho šlofíka.

S dcérou na hrádzi - Tomáš Drucker, Dobrá voľba Otvoriť galériu Tomáš Drucker bol na hrádzi s dcérou. Zdroj: bra

Drucker z očakávania volebného výsledku v strese vraj nebol. „Mám sa výborne. Ja som povedal, že som vyrovnaný. Nemám dôvod sa nejako veľmi strestovať. Urobili sme všetko, čo si myslím, že bolo dôležité a myslím, že aj tú kampaň sme viedli tak normálne,“ povedal Novému Času. Počas dňa bol s rodinou a večer v centrále strany. „Manželka povedala, že ma príde skontrolovať na chvíľu, ale inak asi budeme v kruhu ľudí, ktorí boli v tej kampani a prídu nás pozrieť niektorí priatelia,“ dodal.

Venčenie psov a sánkovačka - Andrej Kiska, Za ľudí Otvoriť galériu Andrej Kiska vivenčil psov a bol sa sánkovať. Zdroj: anc

Bývalý prezident a terajší predseda strany Za ľudí Andrej Kiska si ráno vyšiel so svojimi psíkmi Dunčom a Molly na rannú prechádzku ešte pred tým, ako šiel k volebnej urne. „Je to taká moja rozcvička. Teraz sa s rodinou vyberieme odvoliť. Potom si zájdeme s deťmi niekde do Tatier na sánkovačku a dáme si dobrý obed. No a potom sa poberiem za svojím volebným štábom do Bratislavy. Spolu počkáme na výsledky volieb a uvidíme, čo ďalej,“ povedal Novému Času Kiska.

Prechádzka po Starom Meste - Boris Kollár, Sme rodina Otvoriť galériu Boris Kollár sa bol s rodinou prejsť po meste. Zdroj: bra

Voliť prišiel s mamou, deťmi aj so psom a neskôr všetkých zobral na prechádzku po Starom Meste v Bratislave. „Prišli sme minivanom, je to krásne hlavne na dôchodok. Bude vám mať kto prísť na návštevu,“ povedal pri príchode Kollár. „Prvá méta je dostať sa do parlamentu. Druhá je urobiť viac ako pred štyrmi rokmi, čiže viac ako 6,6 % a potom máme ambíciu mať čo najviac percent, aby sme boli neopomenuteľní v budúcej vláde,“ spomenul Kollár. Tvrdí, že cíti zodpovednosť voči svojim kolegom. „Stres je strach a ja nemám strach, mám len pocit zodpovednosti voči tým ľuďom,“ uzavrel.

Oddych s tehotnou partnerkou - Michal Truban, PS/Spolu Otvoriť galériu Michal Truban Trávil čas s tehotnou partnerkou. Zdroj: han

Líder jedinej koalície Michal Truban odvolil s partnerkou Adelou. Tá je v deviatom mesiaci tehotenstva a už čoskoro očakávajú nový prírastok do rodiny. Cez deň tak plánoval najmä oddychovať s ňou. „Verím, že príde zmena a Slovensko sa vyberie správnou cestou modernej a spravodlivej krajiny,“ povedal.