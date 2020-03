Spomedzi politických strán vyberali aj prezidenti: Čaputovej robili garde dcéry

Mali spoločný cieľ. Vo volebných miestnostiach sa v sobotu ukázali aj slovenskí prezidenti.

Všetci traja, ktorí v súčasných voľbách nekandidujú, si pritom želali, aby k urnám prišlo čo najviac ľudí.

Fotogaléria 11 fotiek v galérii

Prezidentka odvolila v pezinskej materskej škole. Pripomenula, že presne v deň volieb je sté výročie prijatia prvej demokratickej ústavy na našom území. Tá pridelila volebné právo aj ženám. „Budem veľmi rada, ak čo najviac ľudí v SR uplatní túto možnosť a ovplyvní budúcnosť našej krajiny,“ povedala. Prezidentka musela pre veľký nátresk voličov čakať v rade.

„Neviem, či je to dennou dobou, ktorú som si vybrala, alebo to môže naozaj signalizovať vyššiu volebnú účasť. Veľmi by som bola rada, ak by to druhé bola pravda,“ podotkla. Pri výbere strany, ktorú volila, nemusela dlho rozmýšľať. „Viackrát som povedala, že výber politickej strany, ľudí, ktorých volíme, nie je výberom životného partnera. Treba si vyberať ľudí, ktorí sa najviac približujú k hodnotám, ktoré my cítime ako dôležité,“ vysvetlila.

Ivan Gašparovič (78) - Vraždu zneužil na politiku

Bývalý prezident SR Ivan Gašparovič považuje každé voľby za

kľúčové. Pred žiadnymi si však nepamätal toľko nervozity medzi politikmi i národom, ako to bolo pri aktuálnych parlamentných voľbách. „Polopravda vždy zabíja pravdu. To nie je dobré,“ vyhlásil s tým, že on sám nechodí voliť na základe názorov z posledných týždňov, ale podľa toho, čo sa za posledné roky na Slovensku udialo. Voľby podľa neho ovplyvní aj vražda novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. „Toto nešťastie sa však zneužilo politicky,“ myslí si Gašparovič.

Rudolf Schuster (86) - Najvyšší čas zmeniť systém volieb Otvoriť galériu Rudolf Schuster (86) Zdroj: tasr

Exprezident odvolil v domovských Košiciach. Ako povedal, tentoraz sa rozhodoval dosť dlho, koho bude voliť. Pripomenul tiež potrebu zmeny systému volieb. „Chceme zmeny, tak to otočme, aby si vyberali voliči a nie šéfovia strán. Je najvyšší čas zmeniť systém volieb, lenže, ktorá strana si podreže konár, na ktorom sedí? Žiadna! U nás je referendum vopred odsúdené, ľudia nechodia, a je aj vysoké kvórum,“ povedal.

Podľa neho sa súčasná agresívna predvolebná kamapaň dala očakávať. „Keď sme odovzdávali moc v roku 1989 a 1990, ako slušne sa správali poslanci a išlo to. Čím máme viac demokracie, akosi sme k sebe horší, menej slušní. Verme, že tá nová garnitúra to zmení,“ spomenul Schuster.