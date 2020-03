Gizela (103) vyrazila všetkým dych: Nevynechala som ani jedny voľby

Všetkých dojala! Do volebnej miestnosti vo Veľkých Bieliciach (okr. Partizánske) prišla odvoliť aj 103-ročná Gizela Dvončová. Nielenže prišla po svojich a v dobrej nálade, členom komisie ešte aj zaspievala.

Možnosť voliť si nenechala ujsť ani v úctyhodnom veku. Gizela Dvončová oslávi onedlho svoje 104. narodeniny. Do volebnej miestnosti vkročila s úsmevom a plná odhodlania. „Je to povinnosť ísť voliť, chodila som celý život. Aj pri komunistických, to som musela ísť,“ prezradila čiperná Gizka. Oporou jej bol nielen syn, ale aj jej vnuk a dokonca pravnuk. Na jedom mieste sa tak ocitli v rovnakom okamihu hneď štyri generácie. „Keď som bola mladá, som tomu rozumela, ale teraz sa spolieham na deti, už tomu moc nerozumiem,“ uviedla s úsmevom.

Mali by myslieť na druhých

Veľké rozhovory o politických lídroch mala nielen s rodinou, ale aj s kamarátkami. Ten, kto vyhrá, by podľa nej mal byť hlavne spravodlivý. „Nemal by myslieť len na seba, ale aj na druhých, aj na starých ľudí,“ prezradila svoje nároky na politikov. Z volieb, ako sama priznala, mala aj strach

. „Bála som sa toho, či to zvládnem, už nemám taký pohľad, tak sa bojím, či niečo nepokazím,“ doplnila. S volebnými procedúrami jej preto pomáhal aj jej syn Ľubomír (75).

Prezradil, že takýto vek je veľmi krásny. „Málokto to až sem dotiahne,“ povedal s úsmevom Ľubomír a jeho slová doplnil aj jeho syn Juraj (43) spolu so svojím synom Michalom (21). Ako priznali, pre nich to až taká rarita nie je. „My už to ani tak nesledujeme, že by to bolo niečo výnimočné. Samozrejme, je to úctyhodný vek, ale my to už až tak nevnímame,“ uzavreli.