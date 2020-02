Pred volebnými miestnosťami prebehne petícia: Zakáže hlavné mesto hazard?

Bratislavčania dnes môžu vyjadriť svoj názor nielen v parlamentných voľbách.

Tak ako pred štyrmi rokmi, aj teraz pred volebnými miestnosťami narazia na petíciu za zákaz hazardu, ktorú organizuje iniciatíva Zastavme hazard. Hoci legislatíva sa medzičasom sprísnila, dôvody na celoplošnú prohibíciu podľa iniciatívy zostávajú. Asociácia zábavy a hier reaguje, že mesto bude nútené zvýšiť miestne dane. Magistrát to vyvracia.

Hrozba zvyšovania miestnych daní, platené inzeráty, hekerské útoky - boj o osud hazardu v hlavnom meste nadobudol nové rozmery.

„V platenej inzercii sa šíria zavádzajúce správy hazardnej loby, s cieľom vyplašiť Bratislavčanov. Zvyšovanie daní je najväčším strašidlom, ktoré používa hazardná loby. Pritom máme v rukách jasné dôkazy, že mestá z dôvodu zákazu hazardu dane nezvyšovali,“ tvrdí Pavol Graňák z iniciatívy.

Asociácia zábavy a hier (AZAH) pripomína, že zákon o hazardných hrách sa niekoľkokrát sprísnil a Bratislava na novú legislatívu reagovala. Reguluje rozmiestnenie herní, vzdia­lenosti medzi nimi, vznik prevádzok. „Z 358 prevádzok s výhernými automatmi v roku 2014 ich zostalo len 93, čo predstavuje pokles o 74 %,“ tvrdí prezidentka AZAH Jana Kelementová.

Pred štyrmi rokmi petíciu podpísalo viac ako 136-tisíc Bratislavčanov. Mesto hazard zakázalo, no súd prohibíciu zrušil. Aj teraz petíciu podporuje a v prípade, že získa dostatok podpisov, vyhovie jej. „Zákaz hazardu neprinesie zvýšenie daní, ako zástancovia hazardu uvádzajú v platených inzerátoch,“ reaguje hovorca mesta Peter Bubla. Ak by hazard zakázalo, z mestskej kasy by podľa neho vypadlo asi 2,5-milióna eur.

„Tento výpadok však nebude okamžitý, ale postupný, tak, ako bude končiť platnosť udeleným licenciám. Znížený príjem predstavuje iba 0,8 % bežných príjmov mesta a je možné nahradiť ho napríklad efektívnejším vymáhaním pohľadávok,“ dodáva Bubla. Pod petíciu stačí vyzbierať 15 percent podpisov obyvateľov hlavného mesta.

Za a proti zákazu

Za

- ohrozenie mravného vývoja detí

- reprodukcia chudoby

- trestná činnosť gamblerov

Proti

- presun patologických hráčov na internet

- rozmach čierneho hazardu

- 639 liečených gamblerov oproti 23 531 alkoholikom v roku 2019

Zdroje: Iniciatíva Zastavme hazard a Asociácia zábavy a hier