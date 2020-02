Aj celebrity sú len ľudia. A tiež majú strach. Vlády rôznych republík vydali odporúčania, ako sa chrániť pri cestovaní pred koronavírusom.

Tieto herečky a modelky často cestujú, preto sa aj ony chránia ako môžu. No, samozrejme, bez selfie na instagram by to nešlo! Možnože sa z ochrannej masky stane nový trend! Tak schválne, spoznáte maskované hviezdy?

Fotogaléria 14 fotiek v galérii

Výsledky koronakvízu: 1. Bella Hadid,2. Gwyneth Paltrow, 3. Naomi Campbell, 4. Selena Gomez, 5. Kendall Jenner, 6. Kate Hudson, 7. Kim Kardashian