Dominika Gottová prehovorila: Kde som minula otcove peniaze

Povedala to priamo! Najstaršia dcéra Karla Gotta († 80) Dominika Gottová (46) len pred pár dňami priznala sumu, ktorú od svojho slávneho otca dostala v roku 2015.

Legendárny umelec svojej najstaršej dcére dal 6 miliónov českých korún, čo je v prepočte viac ako 238 000 eur. Po necelých piatich rokoch jej však z tejto obrovskej sumy neostal ani cent a utrápená blondínka bola donútená pracovať. Po dlhom mlčaní nakoniec prezradila, kde tento balík peňazí minula.

Dominika neľutuje, že sa vzdala dedičstva, skôr ju mrzí, čo s vyplatenými peniazmi urobila. „Chcela som tie prostriedky pôvodne na zabezpečenie bývania v Prahe. Ale v tej dobe za mnou chodil Timo a ja som mu zas podľahla,“ prezradila Blesku blondínka. To bolo v čase, keď Dominika od svojho fínskeho manžela v roku 2015 odišla späť do Česka.

Krízu vraj zažehnali a Slávikova dcéra sa naivne do Helsínk vrátila. „Počas tých prvých mesiacov sme si peniaze užívali a tiež cestovali. Dala som dokonca Timovi na nejaké dlhy,“ spomína na obdobie, ktoré dnes už ľutuje. Timo po pár mesiacoch však padol do hlbokých depresií a do rodinnej kasy neprispel ani centom. „Keby som bola v Prahe, mala by som teraz byt a spokojný život,“ dodala už uvedomelá Gottová.