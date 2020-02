Ronaldov syn valcuje Instagram: Stačilo jedno video a predbehol Hamšíka aj Cháru

Syn legendárneho futbalistu Cristiana Ronalda (35) si založil Instagram vo veľkom štýle.

Len deväť ročný Cristiano junior získal viac ako milión sledovateľov a to sa na jeho profile nachádzajú aktuálne len tri príspevky. Ak by ste čakali niečo obyčajné, mýlili by ste sa. Prvý príspevok syna hviezdy Juventusu Turín totižto stojí za to. Chlapec v ňom zdraví všetkých na jeho profile v štyroch jazykoch.

Pre porovnanie, slovenský futbalista Marek Hamšík má na svojom účte 680 000 sledovateľov. Zdena Cháru, kapitána Bostonu, sleduje dokopy 245 000. Aby však dobehol svojho otca, ktorý má 205 miliónov sledujúcich a bol tak prvým v tomto rebríčku, má ešte čo robiť.