Legenda je späť: Na Beckov sa vrátil drak

Legendárny drak je späť v Beckove. Tonu vážiaci, takmer sedem metrov dlhý a vyše dva metre vysoký drak sa vznášal vo štvrtok popoludní nad majestátnym bralom, na ktorom sa vypína hrad Beckov. K studni na hrade sa vrátil po mnohých stáročiach.

Po 400-kilometrovej ceste z východu Slovenska dorazil z obce Borša do Beckova z dreva vystrúhaný drak. Ako prezradil jeho tvorca Ladislav Tašký, inšpirovala ho jeho dcéra. Napriek tomu, že záujem mali viaceré hrady na Slovensku, skončil jeho výtvor práve v Beckove (okr. Nové Mesto nad Váhom).

„Som spokojný, že sa to podarilo, bolo to dosť náročné. Začal som v januári a trvalo to skoro mesiac, kým som draka vyrobil, lebo som to nerobil každý deň,“ prezradil L. Tašký. Skromný umelec dokonca osobne pomáhal aj pri inštalácii impozantného draka na jeho miesto. „Desať chlapov musí pomáhať, ale som rád, že sa to podarilo,“ prezradil dojatý sochár. Nadšenie neskrýval ani výkonný riaditeľ hradu Beckov Peter Pastier, ktorý prezradil, že hrad je podľa jednej z legiend s drakom úzko spojený.

„Podľa legendy drak sídlil priamo v hradnej studni. Keď spal, tak strašne chrápal, že sa hrad aj celý Beckov otriasali v základoch. Päť švárnych junákov zobralo svoje muškety, počkalo si ráno, kým drak vylezie zo studne, a piatimi presnými ranami ukončilo jeho život,“ opísal v skratke legendu riaditeľ hradu Beckov.

Drak sa bude volať Blundus, tak, ako sa v minulosti volal aj hrad Beckov. Meno mu vybrali samotní návštevníci v ankete na sociálnych sieťach.

Drak blundus

Hmotnosť: 1 t

Dĺžka: 6,6 m

Šírka: 2 m

Výška: 2,5 m