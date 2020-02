Takto Slováci hlasovali v minulosti: Prekonáme účasť z roku 2002?

Najvyššia účasť za poslednú dekádu a nebývalý vplyv zahraničných Slovákov na výsledky.

Tohtoročné parlamentné voľby môžu byť podľa odborníkov v mnohých oblastiach prelomové. Očakáva sa, že k urnám príde najviac Slovákov od roku 2002.

Najvyššia účasť vo voľbách bola na Slovensku krátko po Nežnej revolúcii, keď prišli komunisti o monopol moci. V prvých slobodných voľbách do Slovenskej národnej rady v roku 1990 sa ešte v rámci Československa zúčastnilo na súčasné pomery už nedosiahnuteľných takmer 96 % oprávnených voličov. Ako sme si zvykali na demokratické voľby, záujem postupne upadal a posledný prudký nárast účasti sme zaznamenali v parlamentných voľbách v roku 1998, keď Slováci dali zbohom Mečiarovi, ktorý sa už nikdy potom do premiérskeho kresla nevrátil.

V posledných štyroch voľbách už počet hlasujúcich občanov neprekročil hranicu 60 %, aj keď trend je mierne stúpajúci. Podľa sociológa Michala Vašečku by sa táto cifra mohla po rokoch prekonať. „Pokiaľ sme predpovedali, že to môže byť 60 – 62 %, tak sa ukazuje, že by to mohlo byť ešte o trošku vyššie. Neočakávam síce takú vysokú účasť ako v roku 1998, ale oproti predchádzajúcim môže byť vyššia,“ hovorí sociológ, podľa ktorého sa ľudia od vraždy Jána Kuciaka († 27) a jeho snúbenice začali znova zaujímať o politiku.

„Skutočne sa zvýšil záujem ľudí o verejné dianie a prišlo k emancipácii občianskej spoločnosti. Ľudia majú pocit, že by mali nejakým spôsobom participovať občiansky a politicky viac a za posledné roky ten záujem narástol a ľudia tým žijú nepomerne viac ako predtým.“

Slováci letia domov

Obrovský záujem o voľby je aj u Slovákov žijúcich v zahraničí. Vyše 55-tisíc ich požiadalo o voľbu zo zahraničia prostredníctvom pošty, čo nemá v histórii obdobu. A nielen to, húfy Slovákov sa chystajú na volebný víkend pricestovať späť do vlasti. Podľa spoločnosti zaoberajúcej sa predajom leteniek sa na víkend 29. februára chystá priletieť do Viedne, Bratislavy, Budapešti alebo Košíc až o 133 % viac Slovákov ako počas porovnateľného obdobia parlamentných volieb v roku 2016.

„Aktuálny dopyt po letenkách domov na Slovensko je aj preto priam enormný a v histórii našich volieb určite rekordný,“ uviedol Jozef Rybár z cestovnej kancelárie Pelikán. Slováci sa podľa dát spoločnosti pre volebný víkend na slovenské a okolité letiská najčastejšie vracajú zo Španielska, Spojeného kráľovstva či Talianska.

Stávkové kancelárie taktiež odhadujú vysokú účasť. Podľa bookmakerov je najpravdepodobnejšie, že to bude dokonca viac ako 64 až 65 % Slovákov.