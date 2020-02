Pomôžu Slovensku v olympijskej kvalifikácii hráči NHL? Šatan je optimista

Hokejové Slovensko už definitívne spoznalo dejisko augustovej olympijskej kvalifikácie, v ktorej sa budeme snažiť vybojovať si účasť na zimných hrách 2022 v Pekingu. Šéf zväzu Miroslav Šatan (45) prezradil, že turnaj sa odohrá v Bratislave a urobí všetko, čo je v jeho silách, aby národný dres obliekli aj hviezdne posily zo zámoria!

Zatiaľ stále nie je isté, či sa na spomínanej olympiáde v Pekingu predstavia aj hráči z NHL, ktorí už chýbali aj v Pjong­čangu 2018. Na augustovej bratislavskej kvalifikácii by však slovenskí hráči pôsobiaci v zámorí mohli obliecť národný dres a pomôcť vybojovať účasť na zimných hrách. „Určite s hráčmi zo zámoria počítame. Budeme sa snažiť vybaviť všetko tak, aby mohli nastúpiť. Budeme musieť vyriešiť povolenia od ich klubov a zabezpečiť poistky. Verím, že hráči prídu bojovať o účasť na olympiáde,“ vyjadril sa šéf hokejového zväzu Miroslav Šatan.

Pôvodne sa mal finálový kvalifikačný turnaj 27. až 30. augusta uskutočniť v košickej Steel aréne, kde hrali naši aj vlani na šam­pionáte, ale napokon sa tím Craiga Ramsayho predstaví v Bratislave. „Boli sme už pod termínovým tlakom zo strany medzinárodnej federácie IIHF. Na začiatku sa zdalo, že dejiskom turnaja by mohli byť Košice, intenzívne sa o to snažil aj pán primátor, no nemohli sme už dlhšie čakať. Bratislava prišla do hry, promptne nám vyhovela, a preto sme sa rozhodli, že kvalifikácia sa odohrá tu,“ ozrejmil Šatan. Po­dľa našich informácií rozhodla o konečnom mieste dejiska hlavne celková cena za prenájom arény. Zatiaľ čo Košice chceli za prenájom Steel arény 300-tisíc eur za podujatie, mesto Bratislava dalo zväzu akciovú ponuku v celkovej hodnote 60-tisíc! Lístky na túto akciu by sa mali dostať do predaja v apríli.

Postupuje iba víťaz

Slovensko sa na augustovej kvalifikácii predstaví v skupine s tromi súpermi – Bieloruskom, Poľskom a Rakúskom. Účasť v Pekingu si však vybojuje iba víťaz.