Ísť s kožou na trh a povedať svoj názor na plné ústa nie je vždy jednoduché. Napriek tomu to neraz urobili. S akou odozvou sa stretli? O svoj pohľad na politiku, kampaň a voľby sa prišli do štúdia Nového Času podeliť herec Andy Hryc so svojou dcérou, úspešnou producentkou Wandou Adamík Hrycovou.