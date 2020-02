Hovorí sa, že ženy v politike to nemajú jednoduché, napriek tomu niektoré z nich obdivuje. Vedel by si predstaviť svoju partnerku ako poslankyňu a panuje medzi nimi politická zhoda? Aj na to sme sa vo volebnom štúdiu Nového Času pýtali hereckej dvojice Heni Mičkovicovej a Alexandera Bártu.