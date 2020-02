Matka viezla svoje deti do školy: Keď sa neskôr pozrela na zadné sedadlá, vybuchla do smiechu

Zabudla ich doma! Video matky, ktorá svojich synov mala odviesť do školy, no v zhone ich nechala doma, sa stalo hitom internetu.

"Veziem deti do školy, no nemám ich v aute. Nechala som svoje deti doma!" hovorí žena vo videu, pričom sa rehoce.

Žena nakrúca prázdne zadné sedadlá, zatiaľ čo si práve uvedomila, že synov zabudla doma. Nie je jasné, ako dlho jej trvalo, kým prišla na to, že jej deti chýbajú v aute, no videom pobavila tisíce ľudí na Twitteri. "Deti nie sú v aute,“ hovorí smejúc sa a pokračuje: „Idem do školy bez mojich detí! Som taký idiot! Musím sa vrátiť a vyzdvihnúť ich."

Mamička neskôr zverejnila ďalšie krátke video, v ktorom nakrúca svojich už dospievajúcich synov, ako konečne nastupujú do auta, samozrejme, že sa pritom aj naďalej dobre baví.