Opatrenia pre koronavírus: Výnimočný stav na japonskom ostrove, zákaz veľkých podujatí vo Švajčiarsku

Pre rýchle šírenie nového koronavírusu vyhlásili na japonskom ostrove Hokkaido výnimočný stav.

Ten bude podľa tamojšieho guvernéra trvať do polovice marca. Informuje o tom tlačová agentúra AP s tým, že guvernér tiež vyzval obyvateľov, aby cez víkend zostali doma, pretože je to kritické obdobie pre udržanie situácie pred zhoršením. Počet prípadov nákazy ochorením COVID-19, ktoré vírus spôsobuje, na ostrove v ostatných dňoch rapídne stúpol na 63.



Celosvetovo je koronavírusom nakazených už vyše 83-tisíc ľudí, pričom naň zomrelo už 2 800 osôb. Japonsko v súčasnosti hlási 927 nakazených, vrátane 705 z výletnej lode držanej v karanténe. Deväť ľudí na COVID-19 zomrelo. Z preventívnych dôvodov sú v celej krajine do konca marca uzavreté školy.



Nové preventívne opatrenia v piatok ohlásilo aj Švajčiarsko, ktoré zakázalo všetky verejné aj súkromné podujatia s účasťou viac ako tisíc ľudí. Zákaz platí prinajmenšom do 15. marca a dotkne sa napríklad výročného Medzinárodného autosalónu v Ženeve. Ako vláda oznámila, pre podujatie pre menej ako tisíc ľudí musia organizátori "v spolupráci s príslušnými kantonálnymi orgánmi vykonať zhodnotenie rizika s cieľom rozhodnúť, či sa udalosť môže konať“. Nový koronavírus vo Švajčiarsku potvrdili u 15 ľudí.