Obmedzí koronavírus lety z Bratislavy do Talianska? Rázne rozhodnutie spoločnosti Ryanair

Írska nízkonákladová letecká firma Ryanair neruší žiadne zo svojich letov z Talianska do Bratislavy ani z Bratislavy do Talianska, ani žiadne iné zo svojich letov.

Povedala to hovorkyňa bratislavského letiska Veronika Ševčíková. Ryanair prevádzkuje z hlavného mesta Slovenska do Talianska pravidelné linky na letiská Miláno - Bergamo, Bologna, Rím-Ciampino a Alghero. "V súčasnosti všetky lety Ryanairu premávajú normálne. Budeme dodržiavať všetky vydané pokyny týkajúce sa verejného zdravia," potvrdila letecká spoločnosť.

Maďarská nízkonákladová letecká spoločnosť Wizz Air potvrdila štvrtkové rozhodnutie o obmedzení prepravy na linkách do severného Talianska od 11. marca do 2. apríla pre pokles dopytu v dôsledku epidémie koronavírusu. Firma uviedla, že počas uvedeného obdobia svoju prepravnú kapacitu do Talianska redukuje o približne 60 percent. Redukcia sa týka letov do Talianska z Rakúska, Maďarska, Bulharska, Albánska a Gruzínska. Pasažieri, ktorých rezervácií sa táto zmena týka, sú automaticky informovaní a v čo najbližšom čase, najneskôr 14 dní pred plánovaným letom, sa im ponúkne alternatívna linka, konštatoval prepravca.

Britská letecká spoločnosť easyJet pre epidémiu koronavírusu ruší časť letov vrátane letov do Talianska. Prepravca uviedol, že vzhľadom na zvýšený počet prípadov nakazenia koronavírusom v severnom Taliansku zaznamenala "významné oslabenie dopytu a obsadenosti pri letoch na naše základne v severnom Taliansku a z nich... Navyše, evidujeme určité zníženie dopytu na našich iných európskych trhoch," dodala firma. "V dôsledku toho budeme rozhodovať o rušení časti letov, osobitne tých do Talianska, a zároveň budeme monitorovať situáciu a prispôsobovať náš letový program, aby sme podporili dopyt," dodal easyJet. Informuje o tom portál bbc.com.