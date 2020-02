Koronavírus potvrdili už aj v Nigérii: Ide o prvý prípad v subsaharskej Afrike

Nigérijské úrady v piatok potvrdili prvý prípad nového koronavírusu v krajine, ktorý je zároveň prvým v subsaharskej Afrike.

Komisár pre zdravotníctvo v Lagose, najväčšom meste Afriky s viac ako 20 miliónmi obyvateľov, informoval, že ochorenie COVID-19 našli u talianskeho občana, ktorý do Nigérie prišiel v utorok z Milána na pracovnú cestu a na ďalší deň ochorel. Muža dali do izolácie a podrobili ho testom. Pacient je klinicky stabilný bez vážnych symptómov a ošetrujú ho v nemocnici pre infekčné ochorenia v lagoskej Yabe, oznámil komisár Akin Abayomi.

Abayomi vysvetlil, že sa usilujú identifikovať osoby, s ktorými bol muž v kontakte po príchode do Nigérie. Zdravotnícke orgány posilňujú opatrenia, aby ochorenie v prípade šírenia dostali v Lagose rýchlo pod kontrolu, dodal komisár s tým, že by opatrenia mali prijať aj obyvatelia a napríklad si držali odstup od ľudí, čo kašlú, a pravidelne si umývali ruky.

Prípady nového koronavírusu už potvrdili v severnej Afrike - Egypte a Alžírsku. Nigéria je jednou z 13 afrických krajín, ktoré Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v rámci epidémie označila za vysoko prioritné. Práve z obavy o krajiny so slabšími zdravotníckymi systémami vyhlásila WHO pre epidémiu stav globálnej zdravotnej núdze. Na začiatku mesiaca mali spôsobilosť vykonávať testy na koronavírus len dve africké krajiny, v súčasnosti už sú to viac ako dve desiatky štátov vrátane Nigérie.

Celosvetovo je koronavírusom nakazených už vyše 83-tisíc ľudí, pričom ho zaznamenali na všetkých kontinentoch okrem Antarktídy. Väčšina prípadov pochádza z pevninskej Číny. Na COVID-19 zomrelo už 2 800 ľudí.