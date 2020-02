Malawi legalizovalo pestovanie konopy: Využívať sa bude na lekárske a priemyselné účely

Malawi sa vo štvrtok stala ďalšou africkou krajinou, ktorá legalizovala pestovanie konopy hašišovej, čím by mohla rozšíriť ponuku miestnej tabakového priemyslu - piliera svojej ekonomiky.

Informovala o tom vo štvrtok agentúra AFP. Ako AFP spresnila, poslanci malawijského parlamentu jednomyseľne odobrili návrh zákona, ktorým sa legalizuje pestovanie, dovoz a vývoz konopy na lekárske a priemyselné využitie. Malawi je jednou z najchudobnejších krajín na svete a pokiaľ ide o ekonomiku, dlho sa spoliehala na tabak, ktorý jej prináša okolo 60 percent devízových príjmov.

Hlasovaním poslancov parlamentu sa teraz Malawi pridalo k skupine afrických krajín, kde bolo dekriminalizované pestovanie a používanie konopy na lekárske účely. Novým zákonom sa zriaďuje regulačný orgán, ktorého úlohou bude vydávať licencie na pestovanie, spracovanie, skladovanie, predaj, vývoz a distribúciu konopy.

Zákon tiež vyžaduje, aby sa konopa pestovala podľa prísnych postupov vrátane zákazu práce detí v tomto sektore. Malawi bolo totiž vlani v decembri donútené zasiahnuť proti detskej práci po tom, ako USA uvalili reštrikcie na dovoz v Malawi vypestovaného tabaku, a to na základe obvinení zo zneužívania pracovníkov vrátane detí.

Konopa hašišová sa v Malawi pestuje mnoho rokov. Ide však o nezákonné pestovanie v odľahlých častiach Malawi, kde sa spracúva a potom pašuje do cudziny. Ide o všeobecne známu značku "Malawi gold". Rozhodnutie parlamentu africkej krajiny jednoznačne ocenil expert na finančné trestné činy Jai Banda. Vysvetlil, že vláda ilegálnym pestovaním a vývozom už roky prichádzala o príjmy.

"Konopa sa pestuje najmä v odľahlých oblastiach, pričom v prvom rade na vývoz do okolitých krajín ako Južná Afrika, Keňa, ale aj na zámorský trh. Obchod organizujú profesionálni pašeráci," uviedol Banda pre agentúru AFP. Francúzsky denník Le Monde pred časom napísal, že do roku 2023 by sa pestovanie konopy na lekárske a priemyselné využitie mohlo stať legálnym v celkovo deviatich krajinách Afriky.

Ako prvé jej pestovanie na lekárske účely v roku 2008 povolilo Lesotho, nasledované o desať rokov neskôr Zimbabwe. V tom istom roku Juhoafrická republika schválila ako legálne užívanie marihuany dospelými osobami v súkromí. Do roku 2023 by sa k nim - po Malawi - mohli pridať ešte Nigéria, Maroko, Ghana, Eswatini (bývalé Svazijsko) a Zambia.