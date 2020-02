Dosiahnu stopku? Projekt za 23 miliónov eur v Tatrách sa nepáči ochranárom

Cestovný ruch v Tatrách rastie nevídaným tempom. Sezóna 2019 bola najúspešnejšia za posledných 10 rokov a s tým súvisel aj nárast tržieb na vyše 16 %. Aj napriek tomu bola posledná veľká investícia do rozvoja Tatier pred 120 mesiacmi.

To sa však má zmeniť. Spoločnosť TMR, najväčší hráč v oblasti cestovného ruchu v Tatrách, predstavila dva nové projekty v Tatranskej Lomnici za 23 miliónov eur. „Obnovením niekdajšieho lyžiarskeho strediska Jamy by sme zvýšili kapacitu lyžiarskych tratí a hlavne by sme umožnili výrazne pomôcť tréningovému procesu detských lyžiarov. V stredisku Jamy plánujú vybudovať aj parkoviská. Najpodstatnejšie na tomto projekte sú nové parkovacie miesta a nová organizácia dopravy, ktorá by výrazne odľahčila prejazd vozidiel Tatranskou Lomnicou. A novou zastávkou by sme umožnili ľuďom dostať sa do strediska aj električkou," predstavil nové projekty riaditeľ strediska Vysoké Tatry Dušan Slavkovský.

Zásadne proti projektu je však Správa TANAP-u: „Môžeme konštatovať len toľko, že každé rozšírenie zjazdoviek je na úkor územia národného parku alebo chráneného územia. Správa túto aktivitu neodporúča, ani odporúčať nebude,“ uzavrel Pavol Majko z TANAP-u.