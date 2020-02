Smutné priznanie Slovenky, matky 4 detí: Tešila som sa na dcérku, no keď som porodila... Je mi zo seba zle

Nabrala odvahu a zverejnila priznanie, ktoré ju neskutočne ťaží.

Každý si materstvo predstavuje ako obdobie, kedy žena prežíva tie najkrajšie pocity a emócie. Čo ak sa však nedostavia? Ide o možno stále tabuizovanú tému, pretože matky, ktoré namiesto radosti po pôrode prežívajú skôr smútok, sú obviňované zo zlyhania či z toho, že si nevážia dar, ktorý dostali. Prečítajte si priznanie ženy, ktorú mučia vlastné pocity a pomocou sociálnej siete hľadá pomoc.

"Ahojte, potrebujem to zo seba dostať von, pretože už neviem, ako ďalej. S partnerom máme skvelý vzťah, naozaj výnimočný. Časom prišlo bábo, potom druhé, tretie, všetko bolo okej. Občas prišli hádky, ale inak sme všetko spolu zvládali. Zrazu som opäť otehotnela. Spočiatku som sa tomu bránila, ale muž ma upokojil, že to dáme. Tešili sme sa na ďalší prírastok. Svoje deti milujeme nadovšetko, všetok voľný čas venujeme im. Učenie do školy, hranie sa s mladšími. Všetko to šlo. No prišiel deň pôrodu. Tešila som sa, keď to maličké uvidím a pocítim ten krásny moment znova. Ale ten pocit sa nedostavil. Neviem, ako je to možné. Tešila som sa, svoje deti milujem, ale ako prišla posledná dcéra, ten pocit lásky neprišiel. Je mi zo samej seba zle. Ako je možné, že svoje tri deti milujem, ale poslednú dcéru nejako neviem ľúbiť? Starám sa o ňu, vstávam v noci, hrám sa s ňou, bláznime sa, celý deň prakticky patrí jej, kým sú deti v škole a v škôlke, ale tento pocit, že k nej neviem nájsť cit, ktorý sa mal automaticky dostaviť, je na zbláznenie. Cítim sa hrozne. Maličkej to nedávam pocítiť, ani muž si nič nevšimol, snažím sa fungovať tak ako pri starších, ale vnútorný pocit ma zožiera. Možno si poviete, že čo som to za matku, ale úprimne, sama neviem, čo sa stalo. Prosím vás, neviete mi povedať, čo mám robiť? Nepoznáte niekoho, kto toto prežíva? Zmenilo sa to časom? Idem sa z toho zblázniť, ani si neviete predstaviť ako ma to ničí. Snažím sa k tomu prinútiť, vravím si, že to príde, musím byť trpezlivá, ale stále nič. Dala by som aj život za ňu, je to moja dcéra, ale neľúbim ju. Prosím vás povedzte mi, čo mám robiť," napísala Slovenka na Priznaniach žien.

Na jej príspevok zareagovalo mnoho žien skutočne citlivo, niektoré z nich predsa len poznajú, čo prežíva. "Nemáš popôrodnú depku? Pozri, ja som mala ťažký pôrod a tiež som na začiatku necítila nič, ale potom nastal akoby skrat a už to šlo. Neboj, to príde, hlavne sa nezožieraj lebo to tá viac ubíja. Keď sa necítiš ok a nezvládaš to, choď k psychológovi, to nie je hanba. Držím palce," napísala Martina a pridala sa k nej aj Ľubomíra: "Netrápte sa, to sa stáva. Ste asi vyčerpaná a svoje dieťa určite ľúbite, len si to ešte neuvedomujete. Ak to potrvá, vyhľadajte psychológa. Určite sa ten pocit lásky časom dostaví."

Podporne sa vyjadrila aj Barbora: "Neverím, že ju neľúbite, keď dokážete napísať, že by ste za ňu život dali... Možno by stačilo len navštíviť psychológa, aby vám pomohol sa zorientovať v toľkej láske pre toľkých ľudí v jednom dome."