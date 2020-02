Svet obletelo srdcervúce video šikanovaného chlapca: Ľudia sa mu zozbierali na výlet do Disneylandu, šľachetné gesto rodiny

Austrálsky chlapec trpasličieho vzrastu, ktorý trpí šikanovaním a jeho srdcervúce video sa šíri na internete, venuje státisíce darovaných dolárov charite a neminie ich na výlet do Disneylandu.

Klip zachytáva deväťročného Quadena Baylesa trpiaceho zakrpatenosťou, ako plače a mame opakuje, že chce zomrieť, lebo v škole ho šikanujú. Video vyvolalo veľkú vlnu podpory z celého sveta, pripomenula vo štvrtok tlačová agentúra AFP.

Video už videli milióny ľudí a donútilo amerického komika Brada Williamsa spustiť stránku na portáli GoFundMe, na ktorej sa nakoniec zozbieralo takmer 475 000 amerických dolárov. Hoci peniaze mali byť poslané Baylesovi a jeho mame na výlet do Disneylandu, jeho teta pre austrálsku televíziu NITV News povedala, že peniaze sa namiesto toho využijú na charitatívne účely.

"Ktoré dieťa by nechcelo ísť do Disneylandu, predovšetkým, ak má taký život ako Quaden? Uniknúť hocikam, kde je zábava, kde mu nepripomínajú jeho každodenné problémy," uviedla teta. "Ale moja sestra vyhlásila: 'Vieš čo, vráťme sa do skutočnosti.' Toto malé zlatko je šikanované. Koľko samovrážd v našej spoločnosti spáchajú ľudia pre šikanovanie, či už černosi alebo belosi. Chceme, aby peniaze išli miestnym organizáciám, ktoré ich naozaj potrebujú. Vedia, na čo treba peniaze minúť. Aj keď veľmi chceme ísť do Disneylandu, myslím si, že naše okolie z nich bude mať oveľa väčší úžitok," vysvetlila teta.

Austrálsky svetoznámy herec Hugh Jackman a basketbalista NBA Enes Kanter sú medzi státisícmi ľudí, ktorí Baylesa podporili na internete.