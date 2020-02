V Taliansku identifikovali prvého nakazeného koronavírusom: Zarážajúce detaily!

Prvého pacienta, ktorý sa koronavírusom SARS-CoV-2 nakazil v Taliansku, identifikoval v stredu taliansky denník Corriere della Sera. Ide o 38-ročného muža, ktorý bol so zápalom pľúc hospitalizovaný v nemocnici v meste Codogno a test na koronavírus mu zdravotníci spravili až po 36 hodinách.

Muž sa tak dostal do kontaktu s rodinou a známymi, ako aj so zdravotníckym personálom bez toho, aby boli podniknuté špeciálne bezpečnostné opatrenia.

Dôvodom, prečo pacienta testovali až po poldruha dni strávenom na nemocničnom lôžku, je, že v uplynulom čase Čínu, odkiaľ sa vírus začal šíriť do ďalších krajín, nenavštívil, vysvetlil denník Die Welt. Predpisy talianskych nemocníc vykonanie testu na prítomnosť koronavírusu oficiálne nariaďujú len v prípade, že existuje priame prepojenie pacienta na Čínu. O to, že muža vôbec na koronavírus testovali, sa zaslúžil jeden z lekárov, ktorý sa ho vypytoval dovtedy, kým si nespomenul na to, že sa na večeri stretol s kamarátom, ktorý predtým bol v Číne. Nakoniec sa však ukázalo, že jeho priateľ koronavírusom infikovaný nebol.

Otázka, kto je talianskym pacientom nula, ktorý vírus do krajiny priniesol, teda zostáva nateraz nezodpovedaná. Experti však predpokladajú, že vírus v krajine nerozšírila len jedna osoba, ale bolo ich viac. Celé severné Taliansko je totiž s Čínou úzko hospodársky prepojené a v danom období sa medzi oboma krajinami pohybovalo mnoho podnikateľov.

V Taliansku sa počet nakazených zvýšil na 400 a vírus si vyžiadal už 12 obetí. Ako uviedol šéf civilnej ochrany Angelo Borrelli, 258 prípadov zaznamenali v Lombardsku, kde bolo lokalizované ohnisko nákazy v Taliansku. V Benátsku je nahlásených 17 prípadov a v regióne Emilia Romagna 47. Infekcia sa objavila spolu v deviatich talianskych regiónoch. Viac než polovica nakazených v Taliansku sa podľa denníka Die Welt potvrdila práve v okolí mesta Codogno, kde prijali v nemocnici prvého talianskeho pacienta s vírusom.

Ako povedal na tlačovej konferencii v Ríme Borrelli, v Taliansku už na koronavírus testovali viac ako 10 000 ľudí, pričom vírus sa potvrdil u menej než štyroch percent z nich.

Talianske médiá okrem toho informovali o prvých prípadoch nákazy u detí. Šesť detských pacientov avšak netrpí žiadnymi vážnymi symptómami. Doteraz sa počítalo s tým, že deti sa buď nenakazia vôbec, alebo ochorenie COVID-19, ktoré vírus spôsobuje, prekonajú bez príznakov.