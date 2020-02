Dráma v hoteli na Tenerife! Čech Michal prehovoril o karanténe: Pri jeho slovách budete neveriacky krútiť hlavou

Dovolenka hrôzy. V karanténe na španielskom ostrove Tenerife je aj 6 Čechov. Ide o päťčlennú rodinu Michala s malým dievčatkom (5) a jednu staršiu pani (80), ktorá je na dovolenke už dlhšie. V celej Európe sa šíri vlna nákazy z Talianska, počet nakazených stúpa veľmi rýchlo.

Michal s rodinou prišli do hotela H10 Costa Adeje Palace len v pondelok. Vzápätí vyhlásili karanténu pre prípad nakazenia koronavírusom. Pacientom bol taliansky lekár, ktorý je momentálne hospitalizovaný aj s manželkou, u ktorej boli testy tiež pozitívne. Hotel je veľmi obľúbený, ubytováva Britov, Nemcov, Belgičanov, Francúzov, no aj Írov alebo Poliakov. Momentálne sa však z hotela nedostanú. Personál hotela nosí rúška a svojim hosťom dali o karanténe vedieť prostredníctvom listu, v ktorom bolo vo viacerých jazykoch napísané, že hotel je uzavretý a mali by zostať vo svojich izbách.

Mnohí to však nerešpektujú. „Väčšina ľudí sa aj tak opaľuje pri bazéne, alebo si tam číta knihu,“ hovorí Carine Van Pouckeová, obyvateľka hotela. „Východy z hotela sú však uzavreté,“ dodáva.

Michal sa pre Aktuálně.cz vyjadril o situácii panujúcej v hoteli. „Najradšej by som utiekol, preskočil plot a zmizol, ale chápem, že ide aj o ostatných, že keby sme niečo chytili, tak nechceme nakaziť druhých. Ale určite tu nechceme čakať na to, až sa nakazíme. Máme malé dievčatko a nevieme ani to, či nás oddelia alebo čo,“ povedal český turista. Situácia v hoteli je komplikovaná, chýbajú rúška aj dezinfekcia. Michalova rodina by sa čo najskôr chcela vrátiť do Česka.

„Boli by sme veľmi radi, keby nás niekto dopravil domov. S nikým sme sa v podstate nestretli a nič nám nie je, aj teraz sa snažíme maximálne izolovať,“ uviedol. Lenka Viková, riaditeľka CK Canaria Travel CZ, sa pre Blesk.cz vyjadrila, že situáciu sa snažia riešiť. „Sme so všetkými v kontakte. V noci sme dostali správu, že hygiena zvažuje, že ľudí, ktorí tam prileteli v pondelok, by z hotela mohli pustiť,“ vyjadrila sa.

Úrady sa napokon rozhodli, že celý hotel budú držať v karanténe 14 dní vrátane českej rodiny. V ostatnej Európe sa vírus šíri pomerne rýchlo. K prípadom, ktoré priniesli vírus z Číny, sa veľmi rýchlo pripájajú prípady nákazy prameniacej zo severu Talianska. Dva nové prípady zaznamenáva Nemecko, kde je nakazený muž aj jeho manželka v Severnom Porýní-Vestfálsku. A zatvárajú tam školy a škôlky. Vo Francúzsku má vírus ďalšiu obeť a počet nakazených stúpol na 17. Španielsko hlási 9 prípadov. Po jednom prípade zaznamenali Švajčiarsko a Grécko. Samotné Taliansko má 12 obetí a 374 nakazených. V Rakúsku sa počet nakazených nezmenil – ostáva na čísle 2.

Počet nakazených a mŕtvych sa však stále zvyšuje v Južnej Kórei, kde zaznamenali prípad nakazeného amerického vojaka. Ďalším ohniskom nákazy sa stáva Irán s počtom nakazených 139. Problematické je, že sa nákaza rýchlo šíri do okolitých krajín, ako sú Irak, Bahrajn, Omán a Afganistan.

Lufthansa ako prvá organizácia zastavila prijímanie nových ľudí a ponúkla neplatené voľno svojim zamestnancom ako súčasť opatrení na zníženie nákladov s cieľom obmedziť finančnú krízu, ktorú má na svedomí koronavírus.