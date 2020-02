Kristínu s podozrením na koronavírus poslali z nemocnice domov: Lekár sa kvôli mne nechcel prezliekať

Po celom svete bojujú lekári s koronavírusom. Podozrenia na nebezpečnú chorobu neobišli ani Slovensko, našťastie všetky doposiaľ odobraté vzorky boli negatívne.

Svoje obete si vírus začal vyberať aj v Taliansku, odkiaľ sa pred pár dňami vrátila i Slovenka Kristína (27). Zdravotne sa necítila dobre, vybrala sa preto do jednej z bratislavských nemocníc. Odtiaľ ju poslali na Kramáre, kde ju mal podľa nej lekár poslať domov so slovami, že sa na ňu nepozrú, lebo sa nebudú prezliekať do ochranných oblekov a má prísť ďalší deň. Čo na to nemocnica?

Kristína (27) okrem služobnej cesty bola aj v Miláne a vrátila sa 20. februára - no ako vraví, vo veľmi zlom stave. „To znamená horúčky, nádcha, hlieny, kašeľ, v podstate všetky možné príznaky. Asi nejakých 5-6 dní som nebola schopná pohybu,“ spomína. Zamestnávateľ jej nariadil určité opatrenia, s ktorými súhlasila. Pre pokoj kolegov i seba sa rozhodla dať vyšetriť. „V utorok som išla na Antolskú, kde som povedala, že som bola v Miláne, že mám takéto príznaky. Asi do troch minút ma zobrali na izolačku a urobili odbery a výtery. Potom ma poslali na infekčné na bratislavské Kramáre,“ vraví.

Na výsledky čaká doma

Odtiaľ si však podľa jej slov priniesla nepríjemný zážitok. „Prišiel mladý lekár, ktorý povedal, že ma dnes nepozrú, lebo sa nebudú prezliekať do ochranných oblekov. Videl správu, ktorú som doniesla z Petržalky, je tam uvedené, kde som bola a v akom som bola stave. Povedal, že to nevyzerá na ten vírus a mám prísť ďalší deň,“ prezrádza Kristína.

V stredu ráno podľa nej museli na vyšetrenie všetci s podozrením na vírus čakať vonku. „Keď som sa dostala na rad, lekár sa ma opýtal, ako sa mám. Hovoril, že by som tú koronu nemala mať, že vyzerá, že je tam všetko v poriadku. Nakoniec dodal, že koronavírus sa môže prenášať aj bez toho, aby ten človek mal príznaky. Takže ja už neviem, či sa mám, alebo nemám báť. Ešte mi dnes (v stredu, pozn. red.) opäť zobrali krv a výtery. Čo sa týka výsledkov na koronavírus, tie budem mať o dva dni,“ dodáva s tým, že keď sa lekára spýtala, prečo ľudí radšej nehospitalizujú, mal jej odvetiť, že nemajú kapacity.

Na výsledky má čakať doma. „Nemyslím si, že je veľmi správne posielať ľudí, ktorí nemajú oficiálne potvrdené, že nemajú ten vírus, domov a byť v domácej izolácii,“ dodáva Kristína.

Nemocnica reaguje

Podľa hovorkyne Univerzitnej nemocnice Bratislava Evy Kliskej bol stav pacientky po príchode na centrálny príjem na Antolskej konzultovaný telefonicky s lekárom z Infekčnej kliniky na Kramároch. „Ten zhodnotil, že pacientka musí prísť na vyšetrenie do ambulancie, ktorú sme špeciálne zriadili na vyšetrenie koronavírusu. Lekár v tejto ambulancii po fyzickom vyšetrení a tiež na základe informácií, keď pacientka povedala, že cíti, že jej stav sa postupne zlepšuje, a po dohovore s pacientkou, ktorá súhlasila, vyhodnotil, že nie je potrebná hospitalizácia,“ vysvetlila Kliská. Ako dodala, dohodli sa na ďalšom postupe, pacientka mala na druhý deň ráno opäť prísť do ambulancie, kde jej budú odobraté vzorky, čo sa aj zrealizovalo.

A čo vraví na tvrdenia, že sa lekár nemal chcieť prezliekať do ochranného obleku? „On mi tvrdil, že ju vyšetril v ambulancii na to špeciálne vyhradenej a mal na sebe aj tento bezpečnostný oblek. Je to tvrdenie proti tvrdeniu,“ doplnila.