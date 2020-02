Najšpinavší vzduch na Slovensku je v Jelšave, primátor: Nevychádzajte von a nevetrajte

Dýchajú znečistený vzduch. Najhoršie výsledky spomedzi miest na Slovensku má podľa analýzy Greenpeace a firmy IQAir toto mestečko s vyše 3-tisíc obyvateľmi, ktoré skončilo z 5 000 miest na svete na 805. priečke. Obyvatelia to pripisujú aj miestnym magnezitovým závodom. Ich vedenie však hovorí, že za to môžu ľudia, ktorí pália v pieckach čokoľvek.

Podľa údajov z analýzy v roku 2019 bola najhoršia situácia so znečisteným vzduchom v Dillí, za ním sú pakistanský Láhaur, bangladéšska Dháka a indická Kalkata. Z Európy sú na tom najhoršie Bosna a Hercegovina a Srbsko. V rebríčku sa však objavili aj slovenské mestá. Najhoršie je na tom rovnako ako minulý rok Jelšava, ktorá sa umiestnila na 805. mieste.

V meste sa objavuje zvýšenie tuhých polietavých častíc, ktoré znečisťujú ovzdušie posledné tri roky. „Najhoršie sú mikročastice PM 2,5, ktoré môžu byť z rôznych zdrojov, ako sú domáce vykurovanie, magnezitové závody či doprava. No tá zvýšená u nás nie je,“ informoval primátor Jelšavy Milan Kolesár. Dodal, že mesto má v tomto smere dosť zviazané ruky. Keď je situácia kritická, informujú o tom pomocou rozhlasu.

„Dávame všeobecné rady, aby ľudia zbytočne nevychádzali von, nevetrali a aby obmedzili kúrenie tuhými palivami. To je však v našej lokalite v zime dosť problematické,“ vysvetlil Kolesár. Samospráva mala záujem zistiť zdroj znečistenia ovzdušia. Očakávala pomoc od odborných pracovníkov SHMÚ, ktorí by dokázali zistiť príčinu pomocou mobilného zariadenia, modelovania alebo chemického rozboru vzoriek na filtroch. „Bohužiaľ, sľubované opatrenia neboli zrealizované. Takže nemáme identifikované presné príčiny a ani územie. Nevieme teda, ako to máme ďalej riešiť,“ objasňuje primátor. Ten sa rozhodol urobiť aspoň to, že na zakúpenie nového vykurovacieho telesa samospráva prispieva občanom 150 €.

So zástupcami Slovenských magnezitových závodov sa nám nepodarilo skontaktovať, minulý rok sa však ich zástupca vyjadril pre aktuality.sk. „Vysoká koncentrácia smogu sa objavuje v Jelšave len počas zimy. Za sledovaných asi 15 rokov boli limitné hodnoty PM10 v meste Jelšava prekročené výlučne len vo vykurovacom období, t. j. v období od konca novembra do konca februára. Nikdy k takej skutočnosti nedošlo v inom období.“

Najznečistenejšie mestá sveta

1. Ghaziabad, India

2. Hotan, Čína

3. Gujranwala, Pakistan

4. Faisalabad, Pakistan

5. Díllí, India

...

805. Jelšava

821. Moldava nad Bodvou

938. Košice

1421. Bratislava

Obyvatelia: Už sme si zvykli

Martina Grláková (31), Jelšava

Na takýto vzduch sme zvyknutí, tak si ani neuvedomujeme, či je tu smog, alebo nie. No vnímam, že je tu veľa prachu žltej farby.

Ivan Bryndzák (35) Jelšava

Pre nás je takýto vzduch normálny, už ho inak nevnímame.

Adela Mateová, Jelšava

Mne sa nezdá, že by to bol veľký smog. Je však pravda, že parapety mám doma stále zaprášené

Vladimír Dunka (25) a synovec Martin (11), Jelšava

Všade je kopa prachu. Môžu byť za tým magnezitové závody, no keby ich zavreli, veľa ľudí by prišlo o prácu.

Štefan Lányi (57), Kameňany

Zdá sa mi, že u nás v obci je lepší vzduch ako tu v Jelšave. Určite tam nie je toľko prachu. Škodí aj to, keď ľudia hádžu do piecok všeličo.