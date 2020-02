Tréner, ktorý hodil uterák do ringu má problém: Wilder rozmýšľa nad jeho vyhadzovom!

Zápas medzi Tysonom Furym (31) a Deontayom Wilderom (34) má svoju dohru. Ako tvrdí Wilder, "pri poslednom páde som sa chcel postaviť a bojovať ďalej."

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Potom však v ringu pristál uterák, na ktorý nebol nikto pripravený.

"Nechcem sa vyhovárať, to nie. Len by som si prial, aby ma moji trenéri nechali dokončiť svoju prácu," dodal Wilder. Američan tak narážal na to, že jeden z jeho trenérov, konkrétne Mark Breland (56) hodil do ringu na konci siedmeho kola uterák aj napriek tomu, že mu to pár momentov späť zatrhol hlavný trenér.

Faktom však ostáva, že realizačný tím musí v prvom rade myslieť na zdravie svojho zverenca. Ten sa počas zápasu ocitol viackrát na zemi. Pôvodné správy dokonca priniesli správu, že Wilder utrpel zlomeninu sánky či vnútorné poškodenie ucha. To sa však nepotvrdilo, čo trenéri počas zápasu samzrejme nemohli vedieť.Wilder ďalej dodal, že koncom júla je pripravený na ďalšiu odvetu. Otázkou však ostáva, kto by sa mal ocitnúť na pozícii bývalého olympíjského majstra, Marka Brelanda.