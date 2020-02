Mertens to proti Barcelone trafil parádne: Oslavný tanec aj pochvala od Hamšíka

SSC Neapol začal osemfinálový zápas Ligy majstrov ako z rozprávky.

Neapolčanom sa podarilo streliť favorizovanej Barcelone prvý gól. Elegantnou strelou skóroval Belgičan Dries Mertens (35). Gólman Barcelony Ter Stegen sa pri jeho delovke ani len nepohol. Mertens, samozrejme, oslávil presný zásah tanečnými kreáciami.

Svojho bývalého spoluhráča pochválil na sociálnej sieti aj bývalý kapitán "Partenopei" Marek Hamšík. "Úžasné," napísal k videu s Mertensovým gólom.

Barcelona nakoniec zápas doviedla aspoň do remízy, no odveta na Camp Nou ostáva otvorená. Šancu postúpiť má aj Neapol so Stanislavom Lobotkom. Ten však v prvom zápase do hry nezasiahol.