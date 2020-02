Bayern jednou nohou v štvrťfinále, Neapol vytrápil Barcelonu

Hráči nemeckého klubu Bayern Mníchov sú veľmi blízko k postupu do štvrťfinále vyraďovacej časti futbalovej Ligy majstrov 2019/2020.

Bavori totiž v utorkovom prvom zápase osemfinále zvíťazili v Londýne nad FC Chelsea hladko 3:0. V druhom utorkovom súboji taliansky SSC Neapol remizoval so španielskym FC Barcelona 1:1. Odvety týchto stretnutí sú na programe 18. marca v Mníchove resp. Barcelone.

V prvom polčase súboja na londýnskom štadióne Stamford Bridge síce mali hostia miernu územnú prevahu, no gól v úvodnej štyridsaťpäťminútovke nepadol. Zmenilo sa to po zmene strán, keď v 51. a 54. minúte Serge Gnabry po prihrávkach od Roberta Lewandowského zariadil Bayernu dvojgólový náskok. V 76. minúte sa dočkal aj poľský kanonier a spečatil hladký triumf svojho tímu.V závere duelu Chelsea navyše prišla o krajného obrancu Marcosa Alonsa, ktorý dostal červenú kartu za faul na Lewandowského.

V Neapole sa na radosť domácich priaznivcov dostali do vedenia hráči SSC gólom Driesa Mertensa v 30. minúte, taliansky tím si však najtesnejší náskok neudržal. V druhom polčase Katalánci zlepšili svoju hru a výsledkom bol vyrovnávajúci gól francúzskeho útočníka Antoina Griezmanna v 57. minúte. Do konca stretnutia už gól nepadol, hostia však dohrávali zápase bez vylúčeného Artura Vidala, ktorý dostal dve žlté karty. Pred odvetou sú šance oboch tímov na postup vyrovnané, no FC Barcelona v druhom súboji nebude mať k dispozícii Sergia Busquetsa (dištanc za žlté karty) ani Artura Vidala. Pre problémy s členkom duel nedohral stopér hosťujúci Gerard Piqué a jeho štart vo víkendovom ligovom El Clásicu na pôde Realu Madrid je otázny.

Liga majstrov 2019/2020 - osemfinále - prvé zápasy:

FC Chelsea (Angl.) - Bayern Mníchov (Nem.) 0:3 (0:0)

Góly: 51. a 54. Gnabry, 76. Lewandowski, ČK: 83. Marcos Alonso (Chelsea)

SSC Neapol (Tal.) - FC Barcelona (Šp.) 1:1 (1:0)

Góly: 30. Mertens - 57. Griezmann, ČK: 89. A. Vidal (FC Barcelona) po druhej ŽK