Myslela si, že má dokonalú rodinu, ale... Jedno zazvonenie pri dverách jej kompletne zničilo život

Po pár slovách sa jej zrútil svet! Žena zažila po návšteve niečo, čím by si nechcel prejsť nik.

Sharon Thompson (40) z britského Birminghamu sa zamilovala do Darrena Rowea (49), kamaráta jej brata. Všetko vyzeralo byť ideálne. Single matka dvoch detí si myslela, že konečne našla muža svojich snov. Rowe sa k nej nasťahoval a ona onedlho dokonca otehotnela.

O dva roky neskôr však u Sharon zazvonil neznámy muž. V tom čase už bola v ôsmom mesiaci tehotenstva s ich druhým spoločným potomkom. „Muž tam ticho stál a pozeral sa na moje tehotenské brucho. Vyzeral byť naozaj zmätený. Ospravedlnil sa s tým, že asi si pomýlil adresu a rýchlo odišiel. Darren a ja som boli zmätení, ale viac sme to neriešili,“ cituje Daily Mail Sharon.

Čudné návštevy neznámych mužov ale neutíchali. Skôr naopak. Sharon bola pritom tesne po pôrode dcérky. „Počas 10 hodín mi zaklopali na dvere 12 muži. Všetci zutekali, keď videli, že držím malé dieťa. Keď prišiel trinásty, tak som ho zachytila, aby mi vysvetlil, prečo mi zazvonil. Muž prezradil, že som ho zavolala na sex a dala mu dokonca aj meno a adresu na sex stránke. Moje telo zamrzlo, nemala som šajnu, kto by mi to mohol urobiť,“ spomína si podvedená žena. Okamžite zavolala políciu, ktorá celú vec vyšetrovala.

Onedlho zaklopal na Sharonine dvere policajt a odhalil jej skutočnú a krutú pravdu. „Dôstojník hľadel na Darrena a povedal, že za to všetko mohol on. Pozrela som na Darrena a on mlčal. Skolabovala som a začala hystericky plakať,“ prezrádza Sharon. Následne sa žena dozvedela, že jej partner rozmiestnil po dome tajné kamery a Sharon nakrúcal. Potom to uverejňoval na internete, ba dokonca v jej mene Darren vypisoval nechutné správy.

Súd napokon uznal Darrena vinným a uložil mu dvojročný podmienečný trest. „Som presvedčená, že Darren je deviantný sexuálny predátor, ktorý mal skončiť za mrežami,“ dodáva Sharon.