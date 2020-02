Djokovič odhalil zákulisie tenisovej šatne: Spoločné prezliekanie s Federerom či Nadalom!

Srbský tenista Novak Djokovič (32) popísal zákulisie tenisových turnajov a zhodnotil tiež spoločné prezliekanie tenistov v šatni.

"Predovšetkým sa jeden druhému snažíme vyhýbať. Na všetkých turnajoch nie sú šatne úplne priestranné, takže sa napríklad schovávame za skrinkou, aby na nás nebolo vidieť. Je to vážne celkom nepohodlné, máme okolo seba naše početné tímy, emócie sú na pochode a k tomu všetkému sa ešte musíme ovládať pred tým druhým," priblížil chvíle v šatni srbský tenista.

Djokovič spolu s Federerom a Nadalom patria k tenisovým hráčom s najväčším počtom víťazných triumfov na grandslamových turnajoch. Trojici vedie Federer s počtom 20 titulov, za ním je Nadal s 19 titulmi a tretí je Djokovič s počtom 17 titulov.

Už tak ružové to však u Djokoviča nie je s obľúbenosťou medzi fanúšikmi. Aspoň tak si to myslí jeho otec. Ako uvádza web isport.blesk.cz Novakovho otca rozhnevalo, že na poslednom grandslame Australian Open vo finále diváci viac fandili jeho súperovi, mladému Rakúšanovi Dominicovi Thiemovi.

Novak si však z toho ťažkú hlavu nerobí. Dokonca sa vyjadril, že si nemyslí, že by u fanúšikov nebol obľúbený. "Mne príde, že žnem celkom veľa sympatií. Iste, keď hrám s Federerom alebo Nadalom, publikum vždy podporuje ich, to je fakt. To ale neznamená, že som nenávidený a mal by som to brať ako Srbsko proti celému svetu. Aj keby ma všade nemali radi, prečo by som to ešte zdôrazňoval a prilievala olej do ohňa? Nechcem sa zaoberať takými príbehmi. Takéto emócie vás jedine vysávajú," dodal Djokovič.