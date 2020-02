Raritné stretnutie: Vlk-samotár sa špacíroval pod oknami záchranárov

Pre svoj revír si vybral zrejme Dolný Smokovec. Vlka-samotára, ktorého pred vyše týždňom natočil zo svojho apartmánu Tatranec Marek (46), teraz videli o pár stoviek metrov ďalej.

Priamo z kancelárie ho zbadal riaditeľ Horskej záchrannej služby a aj keď sa celý život pohybuje po horách, išlo o jeho druhé stretnutie s touto šelmou.

V Tatrách túto zimu videli plachú šelmu už mnohí ľudia. Marekovi (46) sa podarilo urobiť unikátne zábery, ako však lovil jelenča priamo pod oknami jeho apartmánu. O pár dni na to urobil fotky rovnakého vlka riaditeľ Horskej záchrannej služby Jozef Janiga. „Zbadal som pohyb za oknom, najprv som myslel, že je to pes. Pri pohľade bolo jasné, že je to vlk. Zobral som telefón a začal fotiť a kolega filmovať. Je to neuveriteľné, že pár metrov za oknom sa pohybuje takáto šelma,“ opisuje nezabudnuteľné stretnutie.

Paradoxne, šelmu takto stretol len druhý raz. „Prvýkrát som ho stretol asi pred desiatimi rokmi pod Hrebienkom, keď som šliapal na lyžiach. Bol odo mňa tak asi 300 metrov a videl som ho asi dve sekundy. Teraz sa pod oknom prechádzal úplne pokojne, skoro ako v zoo,“ dodal.

Ani pre zoológa Štátnych lesov TANAP-u Jozefa Hyblera to nebola bežná situácia. „Čo je príčinou straty plachosti alebo ostražitosti vlka-samotára, nie je jasné. Nie je to štandardné správanie. Neznamená to však ohrozenie života alebo zdravia ľudí v Tatrách,“ vysvetlil s tým, že situáciu monitorujú a ak ho ľudia spozorujú môžu ho nahlásiť mestu či polícii, aby si viedli štatistiky pohybu.

Ani riaditeľ Správy TANAP-u Pavol Majko nevidí dôvod na mimoriadne opatrenia. „Sme na území národného parku. Mali by sme si vážiť, že sa tu darí zvieratám, ktoré inde v Európe už nežijú,“ uviedol riaditeľ a s úsmevom dodal: „Posledný záznam napadnutia a usmrtenia človeka je v Červenej čiapočke od Dobšinského.“