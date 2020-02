Betelgeuse zo súhvezdia Orión: Na nebi umiera najžiarivejšia hviezda

Čaká nás ďalšie nebeské divadlo. Betelgeuse bola v minulosti najžiarivejšou hviezdou súhvezdia Orión, no už niekoľko mesiacov jej jas výrazne slabne.

Podľa astronómov sa správa veľmi zvláštne a už čoskoro bude možné uvidieť jej výbuch. Vtedy bude niekoľko týždňov na oblohe žiariť ako mesiac v splne – a to aj za denného svetla.

Hviezda Betelgeuse zo súhvezdia Orión sa v poslednom čase správa veľmi zvláštne. Vedci zistili jej výrazný pokles jasnosti. To, že mení svoje žiarenie, vedeli už pôvodní obyvatelia Austrálie a vedecky to v 19. storočí doložil anglický astronóm a matematik John Herschel. „Je to gigantická plynná hviezda v súhvezdí Orión, u ktorej očakávame výbuch supernovy. No zhruba od októbra sa začala správať veľmi mimoriadne. Začala zoslabovať, tak, že je to viditeľné aj voľným okom. Je to jasný znak nestability,“ prezradil vedecký pracovník Astronomického ústavu SAV Ján Svoreň.

Podľa jeho slov je Červený obor, ako hviezdu tiež nazývajú, 20-krát hmotnejší ako naše Slnko. „Je však len 8,5 milióna rokov starý a blíži sa k svojmu koncu. Naše Slnko má skoro 5 milárd rokov a je zhruba v polovici svojho života,“ pokračuje. Podľa odborníkov tak môžeme pokojne i čoskoro vidieť výbuch v štýle supernovy – najmä ak by sa potvrdila teória, že k nemu došlo už pred časom.

Voľným okom totiž vidíme celú nebeskú nádheru až výrazne neskôr a výbuch by pripomínal žiaru ako počas splnu mesiaca.Možno tento výbuch už dávno nastal, len svetlo z výbuchu tejto vzdialenej hviezdy k nám ešte nedorazilo. To k nám putuje totiž 640 rokov,“ dodal astronóm.

Supernova

Ide o výbuch hviezdy v jej poslednom štádiu, keď sa hmotné železné jadro zrúti do seba a vybuchne. Pri výbuchu vzniknú úplne nové prvky, ktoré vyletia do vesmíru a vznikne veľká hmlovina. To je potom stavebným materiálom nových hviezd. Supernovy v našej galaxii boli zatiaľ voľným okom pozorovateľné približne 10-krát.