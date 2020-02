Bývalý vplyvný muž Hollywoodu na kolenách: Weinstein je vinný zo znásilnenia

Súdna porota v New Yorku uznala v pondelok bývalého amerického filmového producenta Harveyho Weinsteina (67) za vinného zo sexuálneho útoku a znásilnenia, za čo mu hrozí 25 rokov väzenia. Ide o míľnik pre hnutie MeToo, ktoré inšpirovalo zneužívané ženy k tomu, aby sa postavili silným mužom, píše agentúra Reuters.

Podľa agentúry AP porota zložená zo siedmich mužov a piatich žien rozhodovala o Weinsteinovi päť dní.Reuters píše, že porota uznala Weinsteina za vinného zo sexuálneho útoku voči bývalej asistentke produkcie Mimi Haleyiovej v roku 2006 a zo znásilnenia herečky Jessicy Mannovej v roku 2013.- v dvoch bodoch z predátorských sexuálnych útokov, za ktoré mu hrozilo doživotie, a zo znásilnenia prvého stupňa Mannovej.

Proces s Weinsteinom sa začal začiatkom januára. Zo sexuálnych útokov obvinilo Weinsteina v posledných rokoch viac ako 80 žien, medzi nimi hviezdy ako Angelina Jolie, Ashley Judd, Uma Thurman a Salma Hayek. Obvinenia proti Weinsteinovi, uverejnené na jeseň 2017 v denníku New York Times a magazíne New Yorker, spustili globálne hnutie MeToo (Ja tiež), v rámci ktorého mnohé ženy, ale aj muži začali zverejňovať svoje skúsenosti so sexuálnym obťažovaním alebo násilím. Spolu s kampaňou TimesUp (Čas vypršal) sa zrodilo hnutie proti zneužívaniu moci, násiliu páchanému na ženách a za rovnosť.

Mnoho prominentov prišlo o prácu, v USA napríklad komik Louis C.K. alebo herec Kevin Spacey, ktorý musel opustiť seriál Domček z karát. Zatiaľ jediným odsúdeným bol v roku 2018 komik Bill Cosby, obvinenia voči nemu však boli vznesené dávno pred prepuknutím škandálu s Weinsteinom.