Napätá situácia na Slovenskej technickej univerzite: Časť zamestnancov FIIT pokračuje v štrajku aj druhý týždeň

Časť zamestnancov Fakulty informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity (FIIT STU) v Bratislave vstupuje v pondelok do druhého týždňa štrajku.

Kým uplynulý týždeň štrajkovali popoludní vždy jednu hodinu, v pondelok budú štrajkovať od 13.00 do 15.00 h. TASR o tom informovala časť zamestnancov v štrajkovej pohotovosti.

"Rozsah a trvanie štrajku budeme priebežne prehodnocovať na základe rokovaní a ochoty vedenia splniť ciele štrajku," tvrdia zamestnanci zapojení do štrajku. Zároveň tvrdia, že štrajk počas prvého týždňa minimálne, ak vôbec, ovplyvnil výučbu študentov. "Naším cieľom je od začiatku presný opak - poukázať na ohrozenie kvality a dobrého mena FIIT STU," tvrdia.

Aktuálne vedenie fakulty deklaruje, že výučba na fakulte bola od začiatku letného semestra, teda od pondelka 17. februára, zabezpečená. "Súhlasíme čiastočne. Štrajkom výučba ohrozená nebola, keďže sme čas štrajku cielene vyberali tak, aby sme výučbu nenarušili. Vedenie však zabúda na druhý, ak nie dôležitejší aspekt - kvalitu. Vedenie nahradilo viacerých dlhoročných prednášajúcich, a to len jeden či dva dni pred začiatkom semestra. Tieto náhrady sa stretli s nepochopením u študentov, pričom došlo k objektívnemu zníženiu kvality," tvrdí zhruba tretina zamestnancov FIIT STU, ktorá je zapojená v štrajkovej pohotovosti.

"Sme šokovaní z prístupu vedenia, ktoré ignoruje napätú situáciu, prepad kvality a chaos na fakulte," tvrdia štrajkujúci zamestnanci. Dekan FIIT STU Ivan Kotuliak sa chce stretnúť so zamestnancami, ktorí vstúpili do štrajku. Vedenie fakulty naplánovalo stretnutie na pondelok. Ako uviedla pre TASR Monika Karoliová, ktorá je poverená zastupovaním dekana, snahou je upokojenie situácie na fakulte. "Avšak, musí to byť kompromis prijateľný pre obidve strany. Naša ponuka stále platí," poznamenala. Zároveň dodala, že vedenie fakulty rešpektuje ústavné právo zamestnancov na štrajk. Na druhej strane ich mrzí, že časť zamestnancov sa rozhodla "urobiť zo študentov rukojemníkov", čo považujú za nemorálne a neetické.

Spory na FIIT STU sa vyhrotili po tom, ako bývala dekanka Mária Bieliková dostala 9. januára výpoveď. Dôvodom nezhôd na fakulte je okrem iného aj nefunkčný Akademický senát FIIT STU. Situáciu nevyriešilo ani rokovanie na upokojenie situácie 14. januára. Januárové voľby do akademického senátu FIIT STU boli volebnou komisiou vyhlásené za neplatné. Ďalšie voľby by sa mali uskutočniť 17. marca.