Zrážka trolejbusu a auta komplikuje dopravu v hlavnom meste: MHD meškajú aj 25 minút

Trolejbus s osobným autom sa zrazil v Bratislave na Šancovej ulici pred Račianskym mýtom smerom od hlavnej stanice.

Informuje o tom Zelená vlna RTVS. Dopravný podnik Bratislava (DPB) na sociálnej sieti informuje o meškaní liniek MHD v tomto úseku v smere na Trnavské mýto, a to až do 25 minút. Dopravu riadia policajti, podľa Zelenej vlny je pre nehodu blokovaný jeden pruh.

Nehoda sa podľa Zelenej vlny stala aj na diaľnici D2 na vjazde do Bratislavy od Malaciek. Autá po nehode blokujú ľavý pruh. Vodiči sa v kolónach zdržia asi desať minút.

Kolóny sú podľa Zelenej vlny aj na bratislavskej diaľnici D1 od Zlatých pieskov v smere na Prístavný most, kde sa vodiči zdržia asi 40 minút. Na výjazde z bratislavskej D1 od Senca na Ivanskú cestu smerom do centra sa zrazili dve autá, vodiči majú rátať zdržaním. V Bratislave na Račianskej smerom do centra si v kolónach počkajú 15 minút.