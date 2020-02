Premiér Peter Pellegrini: Náhla hospitalizácia po svadbe hovorkyne

Čo sa to s ním deje? Už tento týždeň sú naplánované kľúčové debaty hlavných favoritov na víťazstvo v parlamentných voľbách.

Smer mal na nich zastupovať líder kandidátky Peter Pellegrini (44), no ten počas víkendu náhle skončil v nemocnici. Nie je teda jasné, či sa postaví zoči-voči svojim úhlavným politickým súperom, alebo strana za neho pošle náhradu.

Pellegrini ešte v sobotu popoludní zverejnil fotografiu zo svadby svojej hovorkyne Patrície Macíkovej. „Počas môjho pôsobenia v pozícii premiéra vošlo do chomúta niekoľko mojich ochrankárov a dnes som „vydal“ aj moju hovorkyňu Patríciu,“ napísal premiér. Vtedy ešte nič nenaznačovalo, že o pár hodín skončí v nemocnici. Tam ho previezli v noci zo soboty na nedeľu po tom, čo sa mu rapídne zhoršil zdravotný stav. Hospitalizovali ho v Nemocnici sv. Michala v Bratislave. Úrad vlády za dôvody označil akútnu infekciu horných dýchacích ciest spojenú s vysokými teplotami. „Vzhľadom na svoj zdravotný stav premiér dočasne ruší svoj program,“ dodali.

Sám Pellegrini v nedeľu ráno zverejnil fotografiu z lôžka. „Ako vidíte, v najnevhodnejšej chvíli ma zradilo zdravie.V piatok som ešte absolvoval rýchlu cestu do Bruselu na dôležité rokovanie k rozpočtu Európskej únie. Žiaľ, všetko si to vypýtalo svoju daň a som hospitalizovaný v bratislavskej nemocnici,“ uviedol Pellegrini.

Lídra Smeru vážne ochorenie zastihlo krátko pred koncom kampane pred parlamentnými voľbami. Práve tento týždeň sa mali odohrať kľúčové diskusie najväčších favoritov na víťazstvo, kde mal byť aj on. V strane tak teraz riešia, či sa bude môcť zúčastniť, alebo vyšlú napríklad predsedu Roberta Fica. Hovorca Smeru Ján Mažgút sa vyjadril, že sa rozhodnú podľa toho, ako sa bude vyvíjať Pellegriniho zdravotný stav. Už v nedeľňajšej diskusii mal byť premiér spolu s ďalšími predsedami parlamentných strán v O 5 minút 12 na RTVS. Napokon tam smeráci neposlali nikoho.

Šéf Za ľudí Andrej Kiska tvrdí, že Pellegrini mu spomínal už skôr, že má zdravotné problémy. „Už minulú nedeľu v diskusii na RTVS a potom aj vo štvrtok v TV JOJ mi spomínal, že bojuje s chorobou,“ povedal Kiska.

Budú to mať ťažké

Grigorij Mesežnikov, politický analytik

- Obdobie záverečných predvolebných diskusii býva pre mnohých voličov kľúčovým na výber svojho favorita. Ak by tam premiér Pellegrini neprišiel, pre Smer by to znamenalo, že ich najpopulárnejšieho politika nebudú voliči vidieť. Bolo by to zásadné oslabenie strany. Tiež môže byť problémom, ak by do debát namiesto neho išiel Robert Fico, ktorý sa v rebríčkoch popularity prepadol na posledné miesta.

Liečiť sa môže 7 dní

Etela Janeková, internistka

- U väčšiny prípadov je predpokladaná doba liečenia 7 dní, ale

môže sa to skomplikovať. Infekcia z horných dýchacích ciest

môže prejsť aj na dolné a potom to môže byť až 14 dní.

Závisí od vážnosti ochorenia. Veľmi často sa totiž pridá bakteriálna infekcia.