Bývalý ochrankár princa prehovoril: Andrewovo alibi dostáva trhliny!

Kde teda naozaj bol? Bývalý člen kráľovskej ochranky hovorí, že v noci, počas ktorej mal mať princ Andrew (60) sex s neplnoletou obeťou pedofila Jeffreyho Epsteina, Virginiou Roberts, mohol byť bezohľadný aristokrat v Buckinghamskom paláci a nie vo svojom dome v Sunninghill, ako tvrdí.

Vysoko rešpektovaný bývalý kráľovský ochrankár v rozhovore pre Daily Mail tvrdí, že je presvedčený, že princ sa mohol vrátiť do Buckinghamského paláca v skorých ranných hodinách 11. marca 2001. To je v rozpore s jeho tvrdením, že bol doma celý večer po tom, čo vzal svoju dcéru Beatrice do pizzerie Express vo Woking. Virginia Roberts, vtedy 17-ročná, tvrdí, že tej noci bola nútená mať sex s vojvodom po tom, čo ju do Londýna poslal pedofil Jeffrey Epstein.

Surové správanie

Po prvýkrát prehovoril dôstojník, ktorý mal v metropolitnej polícii celých 23 rokov ukážkovú kariéru. Spomína si, ako vojvoda, už oddávna opakovane obviňovaný z nehanebného správania a netrpezlivosti, prišiel autom pred palác uprostred noci a spustil krik na stráže za to, že neotvárajú bránu dostatočne rýchlo. „Otvorte tú prekliatu bránu, hlupáci!“ hulákal do policajnej vysielačky.

Ak by mal dôstojník pravdu, chabé alibi Andrewa na danú noc by sa roztrieštilo. Dôstojník tvrdí, že za rozhovor nedostal a ani nežiadal finančnú odmenu a chce zostať v anonymite. Vysvetľuje, že prehovoril kvôli túžbe po spravodlivosti. „Aby som si bol stopercentne istý, chcel by som získať prístup k môjmu zoznamu povinností za ten mesiac,“ uviedol dôstojník pre Daily Mail.

„Som presvedčený, že mám právo poznať svoj vlastný rozpis služieb.“ Buckinghamský palác sa včera k situácii odmietol vyjadriť. Virginia Roberts (36) je jedným z neplnoletých dievčat, ktoré pedofil Epstein († 66) dohadzoval svojim známym. Aj po jeho smrti sa tak sama snaží dosiahnuť spravodlivosť pre obete.