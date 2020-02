Plány herca Dušana Cinkotu sú jasné: Formuje telo na leto

Chce vyzerať dobre! Dušan Cinkota (48), ktorý je známy svojím nezameniteľným hlasom, má plán. Rozhodol sa pre seba a svoje telo niečo konečne urobiť.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Po dlhom prehováraní sa nakoniec donútil do pravidelného cvičenia. A že to myslí vážne, dosvedčil tým, že si k nemu privolal ženskú pomoc. Najznámejšiemu dablérovi tak s cvikmi pomáha aj krásna fitneska! Dokopal sa k tomu.

Známy herec Dušan Cinkota výrazne zmenil svoj životný štýl. Do svojho denného programu zaradil pravidelné cvičenie, ktoré sa snaží poctivo dodržiavať. A že sa nefláka, dokázal aj najnovšou fotkou na jeho profile.

Na nej vysmiato pózuje so sympatickou fitnes­kou. „S novou trénerkou to ide super,“ pochválil sa Cinkota, ktorý za posledné obdobie aj výrazne schudol. Keď to pôjde takto ďalej, Dušan sa bude môcť v lete vážne pýšiť vyšportovaným telom.