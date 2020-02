Londýnske derby v znamení Chelsea, Dúbravkov Newcastle vyšiel naprázdno

Futbalisti Tottenhamu nedokázali v londýnskom derby nadviazať na trojzápasovú víťaznú sériu a na ihrisku Chelsea prehrali 1: 2.

Futbalisti Tottenhamu nedokázali v londýnskom derby nadviazať na trojzápasovú víťaznú sériu a na ihrisku Chelsea prehrali 1: 2. Domáci zvíťazili prvýkrát po štyroch kolách a upevnili si štvrté miesto, ktoré ešte zaručuje účasť v Lige majstrov.

Znovu sa potvrdilo, že sa "kohútom" na štadióne Stamford Bridge nedarí, od začiatku storočia tu vyhrali len jediný zápas. V 15. minúte dostal Chelsea do vedenia uzdravený Francúz Olivier Giroud, pre ktorého to bol prvý gól v tomto ročníku. Jeho krajan Lloris v bránke hostí síce prvú strelu vyrazil, dorážka Barkleyho sa ale od tyče vrátila ku Giroudovi a ten na druhýkrát poslal loptu do siete.

Hneď v úvode druhého polčasu pridal druhý gól Španiel Alonso, ktorý potom ešte trafil brvno. Hostia dokázali výsledok len skorigovať. Minútu pred koncom si zrazil loptu do vlastnej bránky Nemec Rüdiger.

Už tretí zápas v rade prehrali futbalisti Aston Villy. Na ihrisku Southamptone podľahli 0: 2. Newcastle prišiel na ihrisku Crystal Palace po prehre 0: 1 nielen o body, ale aj o vylúčeného Rakúšana Valentina Lazára. Slovenského brankára Martina Dúbravku prekonal v závere prvého polčasu Patrick van Aanholt. V boji o európske poháre sa prekvapivo drží nováčik Sheffield United, ale doma s Brightonom len remizovali 1: 1.

27. kolo:

FC Chelsea - Tottenham Hotspur 2:1 (1:0)

Góly: 15. Giroud, 48. Alonso - 89. Rüdiger (vlastný)



FC Burnley - AFC Bournemouth 3:0 (0:0)

Góly: 53. Vydra, 61. Rodriguez (z 11 m), 87. McNeil



Crystal Palace - Newcastle United 1:0 (1:0)

Gól: 44. Van Aanholt. ČK: 90.+5 Lazaro (Newcastle)

/M. Dúbravka (Newcastle) odchytal celé stretnutie/



Sheffield United - Brighton & Hove Albion 1:1 (1:1)

Góly: 26. Stevens - 30. Maupay



FC Southampton - Aston Villa 2:0 (1:0)

Góly: 8. Long, 90.+5 Armstrong