Víťazstvo môže Vlhovú posunúť na líderskú pozíciu: Určite dám do toho všetko

Po nádejnom piatku chcela viac. Slovenská lyžiarka Petra Vlhová obsadila v druhom zjazde Svetového pohára v Crans Montane štrnáste miesto, keď za víťazkou zaostala o sekundu.

V cieli sobotného zjazdu si pochvaľovala zisk ďalších bodov do hodnotenia Svetového pohára, no už myslela na nedeľnú kombináciu (10.30/13.00), v ktorej si trúfa na tie najvyššie priečky.

Najlepšia športovkyňa Slovenska za uplynulý rok po skvelej 4. priečke z piatka atakovala aj v sobotu prvú desiatku. Bolo z toho nakoniec 14. miesto a 18 bodov. „Stratila som najmä vo vrchnej časti trate a potom sa to už so mnou viezlo. Dôležité je, že sa cítim dobre, dôležité bude zvládnuť super-G, aby som na víťazku nestratila veľa bodov. Slalom bude zaujímavý, pretože bude asi mäkká trať. Teraz sa budem sústrediť na super-G a v slalome budem naháňať, čo sa bude dať,“ povedala pre RTVS Petra, ktorá stráca v priebežnom celkovom poradí SP na líderku Shiffrinovú už len 86 bodov a na druhú Talianku Brignoneovú 59.

Tieto straty môže zlikvidovať práve v kombinácii. Ak by ju vyhrala, ocitla by sa v pondelok na prvej priečke hodnotenia o veľký krištáľový glóbus. „V slalome sa cítim dobre, takže bude dôležité ísť dobre kolo super-G a nestratiť veľa. Určite dám do toho všetko,“ vyhlásila odhodlane Liptáčka, ktorej by pomohlo aj menšie zaváhanie Brignoneovej.

Víťazné double si v domácom prostredí zaknihovala Švajčiarka Lara Gutová-Behramiová, druhá skončila jej krajanka Corinne Suterová, ktorá v predstihu získala malý glóbus za zjazd.

SP v Crans Montane:

 zjazd: 1. Gutová-Behramiová 1:27,73, 2. Suterová (obe Švajč.) +0,02, 3. Ortliebová (Rak.) +0,05, ...14. Petra VLHOVÁ (SR) +1,00

 priebežné poradie v SP: 1. Shiffrinová (USA) 1 225 b, 2. Brignoneová (Tal.) 1 198, 3. VLHOVÁ 1139

 SP v zjazde: 1. Suterová 477 - istá víťazka, 2. Ledecká (ČR) 322, 3. Brignoneová 320, ... 16. VLHOVÁ 164

v nedeľu lepšie: Sobotný výsledok hodila Petra rýchlo za hlavu. Kombinácie jej sedí viac ako rýdzi zjazd.

ďalšie body: Slovenka bodovala v ďalšom zjazde. V sobotu získala cenných 18 bodov.