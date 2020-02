Urazený Neymar poslal odkaz do Brazílie: Trápi ho, že nemôže ísť na karneval a musí hrať futbal

Tradičný karneval v uliciach Ria de Janeiro bude tento rok bez Neymara. Brazílsky futbalista musel s ťažkým srdcom odrieknuť svoju účasť na slávnom podujatí.

Útočník Paríža St. Germain sa na karnevale zúčastnil v uplynulých dvoch rokoch, hoci februárový termín podujatia koliduje s kalendármi európskych klubových súťaží. Vlani v tomto čase oficiálne pauzoval pre zranenie chodidla, čo kontroverzne využil a odcestoval do rodnej Brazílie. Na karnevale strhol na seba strhol pozornosť, keď sa ocitol v spoločnosti speváčky Anitty. Napriek zraneniu si s ňou aj zatancoval, za čo zožal vo Francúzsku vlnu kritiky. Tento rok Neymar opäť laboruje so zranením, no v čase konania podujatia Paríž neopustí a naďalej sa bude pripravovať s PSG na odvetu Ligy majstrov s Borussiou Dortmund.

"S nesmiernom radosťou vám môžem oznámiť, že tento rok na karneval neprídem," zanechal ironický odkaz vo videu na Instagrame. "Tak to je. Tentoraz nepríde k žiadnej kontroverzii. Ďakujem. Šťastný karneval," dodal.

Neymar utrpel 1. februára zranenie rebier a tréner PSG Thomas Tuchel ho nechal v nasledujúcich štyroch zápasoch odpočívať, aby bol pripravený nastúpiť v úvodnom osemfinálovom dueli LM na pôde Borussie Dortmund. Brazílsky reprezentant v ňom strelil jediný gól hostí pri prehre 1:2. Odveta je na programe 11. marca.